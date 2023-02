La biblioteca si rinnova a Lastra a Signa, nuovi spazi per bambini e ragazzi

Tanti cittadini hanno partecipato sabato scorso all’inaugurazione dei nuovi allestimenti e delle nuove sale della biblioteca comunale di Lastra a Signa. All’evento hanno preso parte il sindaco Angela Bagni, la giunta comunale, alcuni membri del consiglio comunale e il consigliere regionale Fausto Merlotti, oltre a rappresentanti dell’istituto comprensivo e dell’associazionismo locale. Il pomeriggio alla scoperta della nuova biblioteca è stato animato dagli attori e dai musicisti del Teatro delle Arti- Compagni Popolare d’Arte.

“Questi nuovi allestimenti e le nuove sale ricavate al secondo e terzo piano del Centro Sociale Residenziale hanno permesso di recuperare spazi importanti al primo piano della biblioteca, tra cui una nuova Sala bambini e ragazzi – ha spiegato il sindaco Angela Bagni-, molto più grande della precedente e che ci consentirà di sviluppare ulteriori progettualità con i piccoli e giovani utenti della biblioteca. Inoltre con questo intervento - ha proseguito il sindaco - abbiamo anche implementato l’accessibilità degli locali creando un collegamento e una maggiore relazione intergenerazionale fra i residenti del Centro Sociale e gli utenti della biblioteca. Ricordiamo che recentemente è stato attuato il progetto di ampliamento dell’orario della biblioteca con l’orario continuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì”.

Complessivamente il progetto ha interessato, come già detto, l’allestimento di nuova Sala ragazzi (nello spazio dove era ubicata la sala lettura) con nuove scaffalature, sedute ed elementi di arredo colorati e utili a favorire le attività per i più piccoli. La sala studio, lettura e lo spazio eventi e iniziative sono stati spostati al secondo e terzo piano del Centro Sociale Residenziale in due ampie e luminose sale.

L'intervento è stato ideato con l’obiettivo di valorizzare la biblioteca comunale offrendo maggiori opportunità per la fruizione dei servizi e delle attività culturali in previsione anche di un ampliamento dell’offerta culturale grazie anche alla trasformazione e adeguamento degli spazi all’interno del Centro Sociale Residenziale. Oltre a questo è stata ideata una nuova segnaletica sia nella parte esterna che negli spazi interni. Dopo le settimane di stop del servizio causato dai lavori, la biblioteca comunale ha riaperto oggi con l'orario: lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa