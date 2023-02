La Cip-Ghizzani cala il poker

Continua la scia positiva della Cip-Ghizzani che dall'inizio dell'anno ha ottenuto 4 vittorie consecutive e 13 punti in 5 gare. La trasferta di Buggiano segna inoltre il sorpasso in classifica su Montebianco, ulteriore motivo di fiducia per la squadra.

Nonostante una indisponibilità e alcune atlete fisicamente non al top, la Cip-Ghizzani ha rispettato i pronostici senza grandi difficoltà. Nel primo set la squadra è stata travolgente (3-6, 10-20) sfruttando un'ottima presenza a muro, probabilmente arma vincente dell'incontro non tanto per i punti diretti (6) quanto per la pressione esercitata durante gli scambi più lunghi.

Un po' più di fatica si è vista nel set successivo in cui le padrone di casa hanno trovato più sbocchi in attacco riuscendo a recuperare punti soprattutto sul finale (12-18, 17-21, 19-22); questo però non ha destato troppe preoccupazioni a Lari e compagne che hanno mantenuto alta l'attenzione sfruttando ogni sbavatura avversaria.

Nel terzo parziale la Cip-Ghizzani torna a dettare il ritmo di gioco: buona l'attenzione in difesa e la gestione dei colpi di attacco, nonché l'insistenza al servizio che ha portato anche ad alcuni ace sul finale del set (8-8, 12-20).

Parole positive anche dal secondo allenatore Furiesi: "É stata una buona prestazione. Sono state brave a mantenere sempre la concentrazione e c'è stata la possibilità di dare spazio a chi di solito ne ha meno. Adesso aspettiamo Prato, sabato in casa, e lo scopo è sempre quello di fare punti". Appuntamento quindi sabato 25 febbraio alle 18.00 alla Palestra Enriques.

Am Flora Buggiano - Cip-Ghizzani: 0-3 (12-25, 21-25, 15-25)

Am Flora Buggiano: Bagni, Baldanzi, Bandettini, Bangoni (L1), Bianucci, Calistri, Capozio, Innocenti (K), Maceo, Morelli, Pairetto, Romoli (L2), Vadalà; all. Barboni; 2° all. Bagni

Cip-Ghizzani: Addolorati, Barnini, Barucci, Biagini, Fodde, Lari (K), Montagni, Picchianti (L), Pratelli, Scardigli, Talluri, Zingoni; all. Buoncristiani, 2° all. Furiesi

TABELLINO

Scardigli: 11

Zingoni: 10

Pratelli: 9

Biagini: 6

Talluri: 5

Barucci: 2

Fodde: 2

Lari: 2

Barnini: 1