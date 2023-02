Martedì Grasso al Carnevale di Viareggio, sfilata in notturna e concerto

Martedì Grasso speciale al Carnevale di Viareggio con il quinto Corso Mascherato dell’edizione che celebra i 150 anni della manifestazione. Sui Viali a Mare tornano a sfilare i carri allegorici che si presenteranno in notturna, illuminati dalle luci artificiali. Il triplice colpo di cannone che darà il via alla sfilata scoppierà alle ore 17. Protagoniste sul Lungomare le opere allegoriche degli artisti del Carnevale: 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 9 mascherate in gruppo e 10 maschere isolate. Insieme alle pedane aggregative fuori concorso e alla costruzione di Radio m2o che sfila accogliendo dj e animatori.

CONCERTO EXTRALISCIO ROMANTIC ROBOT

Concerto degli Extraliscio in piazza Mazzini domani alle ore 15,30, prima dell’inizio del Corso Mascherato notturno. I grandi successi della band, guidati dalla follia polistrumentale di Mirco Mariani, faranno ballare e cantare la piazza in attesa della sfilata dei carri. “Extraliscio Romantic Robot con (in) visibile orchextra” è uno show sontuoso e altrettanto imprevedibile, che trasmetterà al pubblico un’irrefrenabile energia in un tripudio di suoni. La scaletta caleidoscopica comprende le hit degli Extraliscio come “Bianca Luce Nera” e “Capelli Blu”, alcune canzoni della tradizione e i brani del nuovo album “Romantic Robot” (prodotto dall’etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi). Sul palco insieme a Mirco Mariani, l’energia elegante di Moreno “il biondo” e una grande band. Tra i brani che saranno interpretati: la canzone per il Carnevale 2023 “La maschera ride” e l’arrangiamento di “Festa di gioventù”, canzone dell’edizione 1953.

MARTEDì GRASSO DEDICATO ALLE SCUOLE

Domani in piazza Mazzini, prima del concerto degli Extraliscio, verranno premiate le scuole che hanno partecipato al progetto organizzato dalla Fondazione Carnevale e dall’Ufficio scolastico Lucca e Massa Carrara. A consegnare i riconoscimenti insieme a Burlamacco e Ondina saranno la dirigente dell’Ufficio scolastico Donatella Buonriposi e la consigliera di amministrazione della Fondazione Carnevale Monica Guidi. Il focus del progetto sono state storia e tradizioni della festa. A vincere tra le scuole primarie la classe 3°A dell’istituto comprensivo “Sbrana” in Darsena. Tra le scuole secondarie di secondo grado, primo premio ex aequo all’ISI Marconi Seravezza, classe Seconda SB e l’ISI Garfagnana G. Galilei, classe 1B SA. Menzioni speciali ad alcune scuole dell’infanzia che hanno accolto Burlamacco e Ondina con progetti davvero intrisi di grande creatività.

Alle ore 14,55 in piazza Mazzini si esibirà la Jenco jazz Band. Nata nel 2019 nella scuola media Jenco (Istituto comprensivo Darsena) ha debuttato proprio nel Carnevale di quell’anno. La Band è composta da tutti fiati e percussioni e costituita da ragazzi e ragazze dell’istituto ed è diretta dai professori Marco Bartalini e Moreno Botti.

VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DELLE OPERE ALLEGORICHE

Anche domani, in occasione del Corso del Martedì Grasso, sarà possibile partecipare alla visita guidata alle opere allegoriche del Carnevale 2023, a cura del personale del Museo del Carnevale. Il percorso dura un’ora ed il biglietto costa 5 euro, oltre al biglietto di ingresso al Corso. Gratuito per bambini fino a 1,20 metri di altezza. La partenza della visita è alle ore 16 in piazza Mazzini, prenotazioni 342 9207959.

OMAGGIO ALLE OPERE ALLEGORICHE DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO

Un omaggio alla storia del Carnevale di Viareggio, alle opere allegoriche che hanno affascinato e agli artisti della cartapesta sarà il cortometraggio che verrà proiettato domani sera, al termine del Corso Mascherato sul maxischermo di piazza Mazzini. Un percorso attraverso immagini amatoriali, pellicole storiche, filmati contemporanei raccontati e rimontati da Eugenio Lio e Elisabetta Sgarbi, visti come attraverso un cannocchiale che scruta la storia della manifestazione.

Tra gli ospiti del Corso Mascherato di domani Matteo Lucchetti, curatore delle Arti e cultura contemporanea del Museo delle Civiltà di Roma. La cerimonia di benvenuto agli ospiti è in programma domani alle ore 12,30 presso la Sala Congressi del Palace Hotel.

ULTIMA SERATA AL CARNEVALDARSENA

Serata conclusiva domani per il CarnevalDarsena che termina la sue cinque giorni di festeggiamenti. Le cucine in via Coppino saranno aperte dalle ore 12 per il pranzo e dalle ore 18,30 per la cena. Dalle 21 punti musica attivi per l’ultima notte di Baccanale.

IL GRAN FINALE DEL CARNEVALE 2023

Il Carnevale di Viareggio termina sabato 25 febbraio con il sesto ed ultimo Corso Mascherato. Dalle ore 17 i carri e le mascherate sfileranno per l’ultima volta. Al termine la lettura dei verdetti della Giuria e lo spettacolo pirotecnico che darà l’arrivederci al Carnevale 2024.