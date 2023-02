Martina (con record italiano!), Gueye, Gabriele, Stefania, Modou e Giovanni: che bravi i ragazzi dell'Aquateam

Domenica si è svolto a Camaiore il terzo Trofeo Cavalier Gastone Lariucci. Grazie alla collaborazione tra FIN (Federazione Italiana Nuoto) e FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) hanno partecipato alla gara 6 atleti della Aquateam nuoto Cuoio.

Tutto lo staff dell'Asd Aquateam Nuoto Cuoio "ha il piacere di ringraziarli pubblicamente per l'impegno e la costanza dimostrata in questi due anni complicati. Alcuni dei nostri atleti in gara non si allenavano e non gareggiavano dal 2019".

Ecco chi sono:

Martina Alfei:

100 stile libero: abbassa il suo migliore di 2 secondi

50 farfalla: : migliora il suo tempo di 2 secondi

100 dorso: ottiene il permesso di gareggiare ai prossimi Campionati italiani Assoluti anche in questa specialità

100 rana: sigla in questa occasione un importante record italiano di categoria SB6. Una vera emozione per tutti!



Gueye Ousseynou:

50 stile libero migliora il tempo della sua ultima gara di 24 secondi

50 dorso abbassa il suo migliore di 10 secondi

Gabriele Pancelli:

50 stile libero: migliora il suo tempo di 1 secondo

50 dorso: abbassa il suo migliore di 5 secondi

Stefania Gemignani:

50 stile libero e 50 dorso

mantiene i suoi buoni tempi che le permettono di partecipare ai prossimi Campionati italiani Assoluti

Modou Syll

50 stile libero: migliora il tempo della sua ultima gara del 2019 di 20 secondi

Giovanni Turini

50 rana dopo un mese di quasi inattività registra uno dei suoi tempi migliori e si assicura la partecipazione ai prossimi Campionati Italiani Assoluti