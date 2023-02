Mattoncini al Museo di Montelupo, l'archeologia diventa un gioco

Sabato 25 e domenica 26 febbraio i mattoncini più famosi del mondo faranno da cornice, per la prima volta, al Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino con l'evento "Mattoncini al Museo". Sarà possibile ammirare opere originali a tema esposte nelle sale museali e durante i due giorni i giovani appassionati potranno divertirsi nell'area di gioco libero.

Ci sarà inoltre la possibilità di partecipare a un laboratorio creativo per la costruzione di un mosaico romano di mattoncini.

L'evento, organizzato da Ichnos: Archeologia, Ambiente e Sperimentazione e Associazione Professionale Archeo&Tech in collaborazione con ToscanaBricks — Il LEGO® Users Group della Toscana, si svolgerà presso il Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino (via S.Lucia 33, Montelupo Fiorentino) sabato 25 febbraio dalle 9 alle 19 e domenica 25 febbraio dalle 10 alle 18. L'ingresso è a pagamento al costo di 5€ per gli adulti, 3€ per i ragazzi fino a 18 anni, ingresso libero per bambini fino a 3 anni.

"L’archeologia incontra il gioco, che è strumento chiave per coinvolgere i bambini e non solo alla cultura. In questo caso i mattoncini più famosi al mondo, con cui tutti abbiamo giocato, dialogheranno con le opere esposte e avvicineranno i visitatori al passato del territorio. Si tratta di un approccio innovativo e inusuale per un Museo Archeologia che ben si inserisce all'interno della nostra offerta didattica", afferma Lorenza Camin, direttrice del Sistema Museale di Montelupo

Non è richiesta la prenotazione. Per info contattare anche via whatsapp il 339 4666461.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa