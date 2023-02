Sbanda in scooter, muore a 21 anni a Firenze

Morto in ospedale dopo due giorni dall'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il 21enne Nicholas Faccioli. Il giovane era finito con la testa contro un palo dopo aver sbandato col suo scooter in via delle Panche. Il decesso è avvenuto all'ospedale di Careggi.

Così lo ricorda la Nuova Polisportiva Novoli Asd nel ricordare il suo ex giocatore: "Una notizia tragica che ci ha scosso tremendamente. A causa di un terribile incidente ci ha lasciato Nicholas Faccioli, ragazzo nato nel 2001 e che in passato aveva vestito la maglia del Novoli.

Il presidente Roberto Travagli, il direttore generale Stefano Rossi e tutta la Nuova Polisportiva Novoli si stringono attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore e tristezza".

Proprio nella giornata di oggi era arrivata un'altra notizia dello stesso tenore: la morte di un ventenne all'ospedale di Pisa dopo un incidente sulla sua moto da cross a Lucca.