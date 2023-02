Pitch Day, le migliori startup 2023 all'Ico Hub

Sabato 18 Febbraio, all’interno dell’Ico Hub di Montelupo Fiorentino si è tenuto il Pitch Day della seconda edizione di Go, Start, Up!

Go, Start, Up! è il programma di preincubazione rivolto a team e start up di Ico Hub, primo incubatore dell’empolese valdelsa.

Durante l’evento 10 team hanno raccontato il proprio progetto imprenditoriale a una giuria composta da business angels e dai partner dell’Ico Hub, presentando l’elevator pitch sviluppato durante i 3 mesi di programma che li ha visti coinvolti in 80 ore di formazione, 200 ore di esercitazione/laboratorio, 5 case history, 2 incontri tematici sulla Sostenibilità e sulla Finanza, e oltre 20 ore di mentorship 1 to 1 con 5 mentor del network di Ico Hub.

I team si sono confrontati con una giuria di tutto rispetto: Marco Gragnoli, Dottore Commercialista, Managing Partner di HLB TAXLEX e Presidente di HLB ITALY; Tommaso Galardi, Coordinatore Consulenza di Italia Comfidi; Franco Iorio, CEO di Timenet; Leonardo Bagnoli, Amministratore Delegato di Sammontana Spa; Iacopo Innocenti, Vice-presidente BAN Firenze, e Membro del CDA di Open Seed, Lorenzo Ferrara, Presidente del BAN di Firenze; Sara Ballerini, Consulente del Lavoro specializzata in Startup e CEO di I Consultant.

I partecipanti hanno raccontato il proprio progetto di fronte a una platea di imprenditori e figure istituzionali, oltre alla giuria, mettendosi in gioco per primi e dimostrando l’ottima preparazione che il percorso formativo ha fornito loro. I 10 team partecipanti che hanno presentato il proprio pitch sono i 10 team su 12 selezionati per prendere parte a Go, Start, Up! 2.0, tra le oltre 52 candidature ricevute, provenienti da ben 8 regioni italiane. Questo ad avvalorare l’importante lavoro che Ico Hub sta portando avanti non solo a livello locale, ma coinvolgendo l’intero panorama startup italiano.

L’evento è stato moderato da Gianpaolo Masciari, esperto di blockchain, startupper e organizzatore dello Startup Weekend di Firenze.

Al termine della presentazione dei pitch la giuria si è ritirata circa 30 minuti per valutare i progetti imprenditoriali presentati dai partecipanti, in base a parametri di fattibilità e innovazione, decretando il team vincitore.

Fenik, progetto di Patrizia Pier Federici De Sigestro e Antonio Albano di Loreto, ha vinto la competizione, ricevendo il premio finale e la possibilità di continuare lo sviluppo del progetto all’interno degli spazi dell’Ico Hub e con il network di Ico Hub.

Sul podio si posizionano anche Ridearn (2° classificato) di Luca Romanelli e Luca Prosperi, e OneHealth Biotechnologies (3° classificato) di Gennaro Apuzzo e Denni Albiani. Per loro, insieme al premio per il posizionamento ricevuto, così come per tutti gli altri partecipanti resta la grande esperienza di tutto il percorso, che li ha portati dall’avere un’idea poco delineata alla costruzione di un progetto imprenditoriale pienamente consapevole, e la possibilità di aver presentato il proprio progetto imprenditoriale davanti ad una giuria ed una platea di addetti ai lavori e possibili investitori, che ha dato la possibilità ai partecipanti di costruire, rafforzare, il proprio network.

Complimenti a tutti i partecipanti, per il percorso svolto e per le solide basi che sono state gettate per il futuro. Per loro è tempo di mettersi a lavoro, così come per Ico Hub, per la nuova call rivolta a startup ed idee di business che aprirà nei mesi primaverili.

Fonte: Ufficio Stampa