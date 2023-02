Santa Croce 'asfalta' Prato, ottima prestazione dei Lupi per il secondo posto in B

BM: LUPI S. CROCE-KABEL VOLLEY PRATO 3-0

Parziali: 25-20, 25-22, 25-16

LUPI S. CROCE: Gabbriellini, Arguelles 27, Favaro 8, Caproni 2, Brucini 10, Garibaldi, Camarri, Antonelli, Compagnoni 7, Rossi, Montagnani, Giannini 1, Dell’Endice, Tellini, Molesti, Landi. All. Pagliai

KABEL VOLLEY PRATO: Civinini M., Bandinelli 5, Alpini L., Coletti 7, Civinini J., Pini 1, Catalano 12, Alpini M. 10, Menchetti, Corti, Matteini 5. All. Novelli

Crocevia importante per i Lupi di coach Pagliai: la vittoria per 3-0, ottenuta ai danni di una squadra ben allenata come il Volley Prato, consente ai biancorossi di riprendersi il secondo posto in classifica, scavalcando Imballplast Castelfranco. Come noto, la società santacrocese ha impostato il progetto serie B con il focus sulla valorizzazione di giovani talenti. Obiettivo in termini di risultati: mantenere la categoria.

Detto questo, analizzati i rapporti di forza del campionato e considerati gli eccellenti risultati ottenuti, è naturale che l’appetito aumenti e che adesso i ragazzi e tutto l’ambiente stiano guardando la classifica in rapporto alla qualificazione ai play-off. Sarà anche una via di mezzo tra un divertimento e un sogno ma al momento i Lupi ci sono, tra le prime due, e ci sono con il sudore della fronte e con i sacrifici e senza derogare all’impronta di squadra, per cui…perché no? Puntare in alto è un buon modo per non finire in basso.

Contro Prato i padroni di casa hanno avuto un ottimo rendimento in attacco, 52% contro 37% degli ospiti. Al di là di tante altre considerazioni, questo, per una squadra giovane, è un buon indicatore. Sabato prossimo, a Orte, ci sarà un altro test da brividi.

LA CRONACA

Al Pala Parenti Lupi in campo con Giannini-Arguelles, Compagnoni-Caproni, Favaro e la novità di giornata, Brucini, Gabbriellini libero. Risposta di Prato: Giona Corti al palleggio, Catalano opposto, Pini e Matteo Alpini in banda, Matteini e Coletti al centro, Mattia Civinini libero.

1set. La prima frazione parte in equilibrio ma la prima fuga “vera” è firmata dagli ospiti (9-12, 11-15). Prato sbaglia qualcosa di troppo in attacco: con un errore di Catalano sul 13-15 la truppa di Pagliai torna definitivamente sotto. Sullo scambio successivo, è un “rigore” sparato fuori da Prato a regalare il pareggio. Il set cambia completamente indirizzo: ad andare in fuga sono i Lupi, con gli avversari che rimangono incredibilmente a quota 15 punti (17-15). Coach Novelli propone Bandinelli per Lemma. Il cambiopalla lo ottiene Alpini in “pipe”. Il break di vantaggio dei Lupi, però, si dilata subito dopo: il mani-fuori di Arguelles, dopo una gran difesa di Giannini, porta S. Croce sul 21-16 (+5). Prato rimane in partita, ma non riesce a recuperare: un servizio in rete di Catalano consegna il set ai biancorossi.

2set. Anche nel secondo set la partenza migliore è di marca ospite (5-8, 6-10). Lemma si fa prendere a muro da Arguelles, poi Giannini mette giù un grande ace in battuta: 9-10, la pressione dei Lupi si fa sentire. Il turno in battuta del capitano prosegue; lo interrompe Catalano, con Bandinelli di nuovo e definitivamente in campo al posto di Pini. Prato frena l’emorragia di punti e si ripropone, trovando un nuovo break (13-16) con Alpini. Catalano tiene gli ospiti avanti (16-18), la squadra di Novelli ci crede ma prima Arguelles, in attacco da posto 4, poi Brucini, con un monster block sullo stesso Catalano, rendono possibile l’aggancio. Sullo slancio i Lupi scappano (22-20), Prato chiama time-out, ma al rientro un mani-fuori di Brucini consente ai locali di aumentare il vantaggio. Arguelles segna il 24esimo punto, la squadra avversaria riprende la palla e annulla anche il secondo set-point, ma sul 24-22 Compagnoni chiude la strada ad Alpini e accompagna i suoi sul 2-0.

3set. Come negli altri set, anche nel terzo Volley Prato riesce ad avere qualcosa in più nei primi scambi. Ma questa volta la squadra di Pagliai reagisce prima e soprattutto riesce a piazzare break importanti che tengono a distanza il sestetto avversario. L’aggancio è sull’11-11 (servizio fuori di Alpini), ma Coletti in primo tempo riporta avanti i lanieri. Arguelles segna il 12 pari, poi finalizza un contrattacco: 13-12, è il momento chiave del parziale e poi della partita. Prato gioca bene, rimane a una sola lunghezza per qualche rotazione. Un altro gran turno di battuta a firma Giannini consente ai biancorossi di scappare: l’ennesimo punto di Arguelles (alla fine saranno 27) sigilla il 18-14. Prato capisce che non può fare di più, i biancorossi sentono l’odore della vittoria e dei tre punti: il punteggio scivola via. Gli ultimi due punti di Arguelles permettono ai Lupi di chiudere senza soffrire, 25-16, e di festeggiare la vittoria numero 14 di questo straordinario campionato.

Fonte: Lupi Santa Croce