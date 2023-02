Senza patente e ubriaco, fornisce false generalità: arrestato

Nell'hinterland pisano una persona è stata arrestata per aver fornito false generalità. I carabinieri hanno fermato una persona alla guida e le hanno chiesto i documenti, ma si sono visti consegnare le generalità di un parente del fermato.

La persona, già sottoposta ad altra misura di prevenzione emessa da Autorità di pubblica sicurezza, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria anche per guida in stato di ebbrezza, poiché è risultata positiva al test dell’etilometro, con tasso alcolemico pari a 1,2 g/l e per guida senza patente, perché mai conseguita.