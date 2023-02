Tariffa corrispettiva, il calendario degli incontri a Fucecchio dal centro alle frazioni

E' stato ufficializzato il calendario di incontri durante i quali il personale di Alia Servizi Ambientali incontrerà i cittadini di Fucecchio e frazioni per informarli sulla Tariffa corrispettiva, il nuovo sistema di calcolo che determina le bollette per la raccolta dei rifiuti. Sono stati fissati sei appuntamenti, sempre di lunedì, tre nel capoluogo e tre nella frazioni.

Come già annunciato, il primo appuntamento sarà questa sera alle 21,30 al centro di aggregazione La Calamita in piazza Salvo D'Acquisto. Gli altri due incontri a Fucecchio saranno il 6 marzo alle 18,30 alla Fondazione Montanelli Bassi, in via di San Giorgio, e il 13 marzo, sempre alle 18,30 nella sede della Contrada Porta Raimonda in via Giordano. A seguire gli appuntamenti si sposteranno nelle frazioni: il 20 marzo alle 21,15 nella sede della Contrada Massarella in via Porto di Cavallaia, il 27 marzo alle 18,30 a Galleno presso l'Oratorio Parrocchiale in piazza della Chiesa e il 3 aprile alle ore 21,15 nella sede della Contrada San Pierino in via del Cedro.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa