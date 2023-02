Abc, i risultati delle squadre gialloblù nel finesettimana

Under 17 Eccellenza

Si infrange sul parquet della Virtus Siena il sogno interregionale dei ragazzi di Paolo Betti, ai quali non basta un’ottima prestazione per bissare il successo del match di andata: 76-72 il finale al PalaVivaldi. Una sconfitta che, con le ultime due giornate rimaste da giocare, condanna l’Abc anche dalla matematica. Con le assenze di Rosi e Viviani che continuano a pesare, i gialloblu approcciano con grande intensità dando vita ad un primo quarto scoppiettante che si chiude sul 21-26. Nella seconda frazione, però, i padroni di casa girano l’inerzia e passano a condurre andando all’intervallo sul 42-36. Nella ripresa la partita si scalda e le squadre procedono a braccetto (62-58 alla terza sirena) arrivando a giocarsi il tutto per in un finale davvero al caridopalmo.

Ultimi due impegni, entrambi al PalaBetti, domani alle 18 contro il Don Bosco Livorno e sabato, sempre alle 18, contro Mens Sana Siena.

VIRTUS SIENA – ABC CASTELFIORENTINO 76-72

Tabellino: Ticciati 8, Bici, Merlini 5, Marchetti 2, Carzoli ne, Bartolini 3, Lilli 24, Damiani 12, Leti 3, Vallerani, Raggini 11, Filomeno 4. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 21-26, 21-10, 20-22, 14-14

Under 17 Silver

Inizia in salita la seconda fase dei ragazzi di Fulvio Cantini che al PalaBetti cadono 44-64 per mano del Basket Montesport. Una sconfitta maturata nelle prime due frazioni, con l’approccio castellano che permette agli ospiti di allungare e poi gestire con relativa tranquillità la seconda parte di gara. In avvio, infatti, i gialloblu faticano, soprattutto in fase offensiva, e il Montesport ringrazia chiudendo la prima frazione sul 4-12. L’inerzia non gira nel secondo parziale, con gli ospiti che allargano la forbice fino ad andare negli spogliatoi sul +20 (10-30). Al rientro l’Abc cambia marcia ed inizia una partita giocata sui binari dell’equilibrio, ma a Montespertoli basta amministrare e di fatto il finale non è mai in discussione.

Prossimo impegno giovedì 2 marzo alle 18 sul parquet di Poggibonsi.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET MONTESPORT 44-64

Tabellino: Niccolini 8, Giglioli 15, Altamore 4, Vefa 7, Bernardoni 5, Macalindong 2, Marchetti 3, Ricci, Fiorentini, Kamberaj, Jelassi, Barlabà. All. cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 4-12, 6-18, 15-15, 19-19

Under 15 Eccellenza

Prova di carattere per i ragazzi di Alessandro Mostardi che tra le mura amiche regolano il Valdelsa Basket chiudendo la pratica sul 73-52. Nonostante le assenze di Borghesi e Baldi, i gialloblu guidano la gara con grande autorità tenendo saldo il controllo per tutti i quaranta minuti. Un approccio davvero esemplare incanala la sfida già nella prima frazione, chiusa sul 23-10. Nel secondo quarto la fuga castellana prosegue fino a toccare il +18 al riposo lungo (38-20), vantaggio che l’Abc amministra con pazienza al rientro dagli spogliatoi. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 57-39, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno sabato alle 18 in trasferta a Terranuova Bracciolini.

ABC CASTELFIORENTINO – VALDELSA BASKET 73-52

Tabellino: Zecchi 26, Bonora 4, Ciulli 8, Agbegninou 14, Bufalini 6, Crisafi 2, Matteini 8, Fedeli 2, Bini 2, Garbetti, Beshaj, Fedeli. Al. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 23-10, 15-10, 19-19, 16-13

Under 14 Elite

Prosegue contro l’Etrusca San Miniato la corsa dei ragazzi di Alessandro Mostardi che al PalaBetti si impongono con un perentorio 90-58. Nella gara che segna il rientro di Emiliano Antoni dopo due mesi lontano dal parquet per infortunio, i gialloblu conducono la sfida dall’inizio alla fine, con coach Mostardi che può dare ampio spazio a tutti i suoi ragazzi. Dopo una prima frazione molto prolifica, chiusa sul 27-19, nel secondo quarto arriva il break che mette l’ipoteca sul match già a metà gara, quando il tabellone segna 47-28. Così, nella seconda parte, i gialloblu gestiscono con grande concentrazione il vantaggio accumulato dando il via alla fuga vera e propria.

Prossimo impegno domenica alle 11.30 al PalaBetti contro Poggibonsi.

ABC CASTELFIORENTINO – ETRUSCA BASKET 90-58

Tabellino: Matteini 26, Poggesi 24, Costantini 2, Rosi 2, Fedeli 22, Meta 8, Zampacavallo 1, Simoncini 1, Matteuzzi 2, Lauretti 2, Antoni, Ippolito. All. MOstardi. Ass. Calvani.

Parziali: 27-19, 20-9, 21-14, 22-16

Under 13 Silver

Con la vittoria nel derby contro il Biancorosso Empoli si chiude la prima fase dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che espugnano la palestra Lazzeri per 24-81. Gara a senso unico, con i gialloblu padroni del campo per tutti i quaranta minuti. Dopo aver indirizzato la sfida nel primo quarto, la truppa castellana scappa decisamente nel secondo periodo andando al riposo lungo sul 12-41. Un punteggio che, nella seconda parte di gara, i gialloblu amministrano tenendo alta la concentrazione fino al quarantesimo. Una vittoria che permette all’Abc di chiudere la prima fase al secondo posto dietro l’imbattuta Calcinaia ed approdare così alla seconda fase valida per il Titolo regionale, il cui calendario è atteso nei prossimi giorni.

BIANCOROSSO EMPOLI L.A. LAKERS – ABC CASTELFIORENTINO N.O. PELICANS 24-81

Sono scesi in campo: Pannocchi, Bufalini, Anton, Giovannoni, Bertelli, Barnini, Arnoldi, Pirrone, Pagliai, Capuana, Di Vilio, Di Carlo. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 8-14, 4-27, 4-18, 8-22

Under 19 Femminile

Dopo lo stop sul parquet della capolista Piombino, riprende al PalaGilardetti la corsa delle ragazze di Mario Ferradini che si impongono 89-37 sul Pistoia Basket Junior. Contro il fanalino di coda, le gialloblu non si lasciano sorprendere e rispettano i pronostici indirizzando subito la sfida e mettendo un buona ipoteca sul match già al 10′. Un primo quarto a senso unico, infatti, si chiude sul punteggio di 23-10. La seconda frazione scorre via senza scossoni e all’intervallo il tabellone segna 40-23, preludio alla fuga castellana vera e propria: nella ripresa un break di 26-4 vale il 66-27 alla terza sirena, quando iniziano già a partire i titoli di coda.

Prossimo impegno martedì alle 18.15 sul parquet della Laurenziana.

BASKET CASTELFIORENTINO – PISTOIA BASKET JUNIOR 89-37

Tabellino: Bertaccini E. 16, Antonini 33, Costa 6, Bertaccini M. 11, L’Ala 8, Mazzucconi 4, Melino 2, Fiaschi 9, Ugolini, Taddei. All. Ferradini. Ass. Banchelli.

Parziali: 23-10, 17-13, 26-4, 23-10

Minibasket

Una vittoria ed una sconfitta nel weekend del Minibasket Abc. Prestazione d’autorità per gli Esordienti, che sul parquet della Folgore Fucecchio si sono imposti per 6 tempini a 0: una vittoria frutto di un match sempre saldamente amministrato dalla truppa gialloblu, che ha dato vita ad una prova di grande carisma ed intensità. Sconfitta a Terranuova Bracciolini, invece, per gli Aquilotti, il cui bottino finale parla di 2 tempini vinti, 3 persi ed 1 pareggiato: nonostante la sconfitta, i nostri mini cestisti hanno mostrato tante buone cose, autori di una gara combattutissima in tutti i parziali di gioco. Weekend di riposo, invece, per i due gruppi Scoiattoli.

Nel prossimo fine settimana gli Aquilotti saranno di scena sabato alle 15.30 sul parquet del Cus Firenze, mentre domenica toccherà agli Esordienti e agli Scoiattoli 2015/2016, entrambi impegnati al PalaBetti: i primi, alle 9, riceveranno la visita di Montemurlo mentre i secondi, a partire dalle ore 15, saranno protagonisti del prepartita della C Gold che li vedrà impegnati in un triangolare con i pari età di Cecina e Calcinaia, che ringraziamo fin da ora per essere con noi.

Fonte: Ufficio Stampa