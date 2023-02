Bronzo per Klarisa Ndreu, la 11enne scrive la storia della ginnastica artistica castellana

Esordio assoluto nel campionato individuale Gold Allieve (massima categoria per le ginnaste nate dal 2015 al 2011) per la portacolori della Polisportiva I’Giglio Klarisa Ndreu (11 anni, tesserata Montesport). La gara, svoltasi a Montevarchi Sabato 4 Febbraio, ha rappresentato un traguardo unico per la società che, per la prima volta, vede schierata nel massimo campionato una ginnasta cresciuta nella piccola realtà castellana.

“Abbiamo intrapreso questo percorso consapevoli del potenziale di questa ginnasta e al tempo stesso dell’impegno, della costanza e del sacrificio che sarebbero stati indispensabili per affrontare la preparazione di un programma così complesso” dice l’insegnante Caterina e aggiunge: “Ma Klarisa, con il suo fuoco dentro, non ha mai mollato”.

Klarisa è scesa in campo gara consapevole dei propri mezzi, convinta di poter lottare per una buona

posizione, e da vera guerriera si è superata portando a casa un’ottima prestazione, al di sopra delle

aspettative! La gara prevedeva l’esecuzione totale di 10 esercizi (5 nel programma base e 5 nel programma avanzato) e, dunque, una concentrazione e un focus psicologico maggiori rispetto al solito. Capacità che non sono mancate a Klarisa che ha condotto il programma base con grinta, realizzando delle ottime esecuzioni su tutti e 5 gli attrezzi e aggiudicandosi uno splendido 3^ posto.

“La trave è ancora un po’ scivolosa nel programma avanzato” afferma l’insegnante e aggiunge: “Ma abbiamo presentato, per la prima volta, un bagaglio tecnico importante in una gara ricca di potenziali difficoltà ed esercizi dove l’errore è dietro l’angolo. La strada è ancora lunga, c’è tanto da perfezionare, ma la direzione è quella giusta”.

Le belle notizie non finiscono qui!

Quella di Sabato 18 Febbraio è stata un’ulteriore giornata costellata di emozioni perché Klarisa Ndreu ha debuttato, a Pomigliano d’Arco (Napoli), nel campionato FGI di SERIE C GOLD con la società Montesport portando a termine il suo esercizio a parallele con una buona esecuzione e contribuendo, così, al risultato finale di squadra. Una menzione particolare va, a tal proposito, alla società Montesport che collabora con la Polisportiva I’Giglio: collaborazione che si è rafforzata negli ultimi anni e che ha dato la possibilità a Klarisa di continuare a crescere in società, seguita dalle proprie istruttrici e allenandosi 3 volte la settimana presso il centro tecnico di Baccaiano.

La Polisportiva I’Giglio ci tiene a ringraziare la società Montesport e le ragazze della Montesport (Alice, Marta, Sara, Senia, Giulia e Livia) che hanno accolto Klarisa nel gruppo, facendola sentire parte di una vera e propria squadra. Parlando di Klarisa, l’insegnante commenta: “È una grande soddisfazione vedere una piccola ginnasta di 11 anni che, guidata e supportata da veterane con carriere di alto livello, riesce a reggere la pressione di gare importanti e il confronto con ginnaste esperte. Klarisa non si è mai lasciata intimorire e, anche stavolta, ci ha regalato una bellissima prestazione. Ci tengo a ringraziare soprattutto Martina Ciambotti che ha creduto nel potenziale di Klarisa e ha reso possibile la realizzazione di un traguardo così importante. Dita incrociate, con la speranza che questo sia solo l’inizio di un bellissimo viaggio insieme”.