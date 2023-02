Con la targa falsa per evitare le multe, denunciato

Aveva contraffatto la targa probabilmente per evitare le multe, ma è stato scoperto dalla Polizia Municipale di Firenze e ora gli saranno notificati i verbali rimasti in sospeso. L’episodio risale a sabato scorso. Una pattuglia del Reparto Polizia di Comunità stava effettuando un controllo nella zona del Galluzzo quando ha verificato un’auto in sosta. La targa a prima vista sembrava originale, ma a un più attento controllo gli agenti si sono resi conto che mancava il simbolo della Repubblica Italiana. E il sospetto è diventato certezza quando da un riscontro sul terminale della Motorizzazione Civile è emerso che la combinazione di lettere e numeri non era assegnata a nessun proprietario. Per il conducente, che nel frattempo si era avvicinato all’auto, è quindi scattata la denuncia per uso di targa falsa. Dato che il veicolo è risultato regolarmente assicurato con la targa autentica, gli agenti hanno ipotizzato che lo scopo della contraffazione fosse quello di evitare sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Da una verifica sono risultati due verbali relativi al superamento del limite di velocità rimasti in sospeso per impossibilità di risalire al conducente. Adesso saranno notificati alla persona identificata dagli agenti.

Risale a sabato scorso anche un intervento di una pattuglia dell’Autoreparto. I motociclisti in borghese in viale Paolo hanno fermato per un controllo Renault Kangoo non in regola con assicurazione e revisione. Il conducente, un 51enne italiano, ha dichiarato di non avere la patente perché smarrita. In realtà, la patente gli era stata revocata perché condannato con affidamento ai servizi sociali e obbligo di dimora dalle 22 alle 7. Il veicolo è stato sequestrato e l’uomo denunciato.