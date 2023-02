Corsi di formazione gratuiti a Peccioli e Lajatico tramite il volontariato

L'obiettivo è quello di costruire comunità in grado di accogliere le vulnerabilità e le fragilità per trasformarle in punti di forza. Il tutto dando spazio alla forza e alle idee delle associazioni per convogliare le “Energie Sociali” di due territori, quelli di Peccioli e Lajatico, in un nuovo progetto “Comunità Formate” presentato oggi, martedì 21 febbraio, al Palazzo Senza Tempo di Peccioli.



Le amministrazioni comunali di Peccioli e Lajatico, con il supporto di Belvedere spa e in collaborazione con le Misericordie della Toscana, lanciano un piano di formazione e informazione che tocca numerosi argomenti in ambito sociale, sanitario, di protezione civile e anche di sviluppo professionale.

Con la convinzione che, a ogni età, imparare qualcosa di nuovo sia il migliore strumento di crescita e che una comunità acquisisca ancora più valore quanto più valgono le singole persone che lo compongono.

In questi giorni sono in consegna in tutte le famiglie i calendari con il dettaglio dei corsi e convegni distribuiti su nove mesi, da marzo a dicembre 2023, anche ripetuti in date, orari e luoghi diversi per permettere di trovare la soluzione più comoda per parteciparvi. Cosa non da poco: grazie al supporto di Belvedere, per i cittadini di Peccioli e Lajatico tutti i corsi saranno gratuiti.



Le Misericordie coinvolte in questa fase iniziale saranno tre: quella di Peccioli, fondata nel 1868 e approvata addirittura con Regio decreto del Re Umberto I nel 1880, quella di Lajatico, che ha mosso i primi passi nel 1973, e la più “giovane” tra quelle coinvolte, la Misericordia di Fabbrica fondata nel 1979.

I corsi proposti in collaborazione con l'agenzia formativa FORMISE sono tanti. Dall'ambito sociale, come quelli di Care Giver, per imparare ad affrontare la malattia, lo stress, come dare qualità assistenziale al proprio anziano, passando per il corso di digitalizzazione, per usare in sicurezza i social, creare l'identità SPID e accedere al fascicolo sanitario elettronico, fino alla formazione di volontariato individuale.

Non mancano, poi, i corsi legati alla Protezione Civile, quelli di stampo più strettamente sanitario e anche di sviluppo professionale, come il corso HACCP, SAB (somministrazione alimenti e bevande) e quello di conducente di carrelli elevatori.

«Il mondo di oggi si sta trasformando in maniera sempre più rapida. Per rispondere in maniera attiva a questi cambiamenti abbiamo deciso di mettere in campo questo progetto per garantire la possibilità al maggior numero di cittadini di Peccioli e Lajatico di formarsi e stare al passo con i tempi – spiega il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni -. Il tutto gratuitamente grazie al supporto che Belvedere mette a disposizione alle tre Misericordie che operano ogni giorno nei due territori comunali».



«Da tempo stiamo facendo un lavoro con le associazioni sul piano sociale per rafforzare il senso di volontariato, un volontariato che diventa oggi anche un decisivo strumento formante – dice il sindaco di Lajatico, Alessio Barbafieri -. La forza di questo percorso starà anche nel mettere a disposizione dei cittadini delle competenze spendibili non solo nel mondo del volontariato ma anche in quello professionale».



«Per Belvedere spa svolgere un ruolo di supporto per le amministrazioni locali è un modo concreto per dimostrare sensibilità per i territori, per i cittadini singolarmente intesi e impegnati nei vari presidi di volontariato – dice il presidente di Belvedere, Silvano Crecchi -. Con questa iniziativa, inoltre, per le tematiche formative e informative interessate, che abbracciano l'ambito sociale, sanitario, di protezione civile e professionale, si va a incidere positivamente sul territorio fornendo un bagaglio di conoscenza ci auguriamo massimamente diffusa, che lo arricchisce in termini di sicurezza, consapevolezza e di opportunità anche lavorativa».

A illustrare i corsi e le modalità di accesso c'erano Benedetta Ferreri, referente area formazione delle Misericordie Toscane, Dario Fanciullacci, amministratore dell'agenzia For.Mise, e Sergio Pagliai, commissario della Misericordia di Peccioli.

Proprio tenendo conto delle difficoltà che in particolare i giovani incontrano per l’inserimento nel mondo del lavoro, Belvedere, che già in passato ha investito sulla formazione dei cittadini e in particolare delle nuove generazioni, ha deciso di supportare con forza il progetto per dare l’opportunità a tutti di valorizzare il proprio curriculum acquisendo competenze importanti che sicuramente contribuiranno a migliorare ancora di più la qualità di vita delle nostre comunità.

