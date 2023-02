Festa nel Cuoio per Graziosa e Lena, le nuove centenarie di San Miniato e Santa Croce

Oggi nel comprensorio del Cuoio è giorno di compleanni da ben 100 candeline. Si festeggia a Santa Croce sull'Arno e San Miniato per il traguardo raggiunto dalle due nuove centenarie, Lena Falaschi e Graziosa Banchini. A entrambe, i rispettivi sindaci Giulia Deidda e Simone Giglioli, hanno portato i propri auguri e quelli della città, con tanto di fiori e foto di rito pubblicate tramite social davanti all'immancabile torta.

"Le ho portato in dono un mazzo di fiori e una piccola medaglia - scrive Deidda su facebook, raccontando dei cento anni di Lena Falaschi - come simbolo dell'abbraccio di tutta la comunità santacrocese. Tantissimi auguri Lena per un traguardo così bello!".

Festa anche a San Miniato, in famiglia e con il sindaco, per un compleanno speciale. "La Signora Graziosa, di San Donato, fu premiata nel 2018 all'interno del premio "Donne sanminiatesi" - ricorda Giglioli - Auguri Graziosa da tutta la comunità di San Miniato".