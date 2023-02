Finisce a pugni tra zio e nipote, la polizia riporta la calma a Pisa

Lite tra zio e nipote nella casa in zona Cisanello a Pisa. La polizia è stata avvertita di una lite tra persone armate ma in realtà l'unica arma era un taglierino, tra l'altro senza lama e gettata a terra fuori da casa. I due parenti hanno detto di non aver usato quelle armi anche se si sono presi a pugni.

Il controllo della polizia è tornata a sera perché il nipote era ritornato a casa dello zio ma lui gli aveva negato l'ingresso in casa, allontanandolo. I poliziotti hanno riportato ancora la calma e il nipote ha deciso di scegliere una nuova sistemazione.