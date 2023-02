Ginevra Pico alla carica dei cento, un compleanno speciale a Montaione

Grande festa questo pomeriggio a Montaione per Ginevra Pico, che ha spento la bellezza di cento candeline. La signora Ginevra, residente nella casa di riposo Villa Serena, è la nuova centenaria del borgo tra le colline dell'Empolese Valdelsa.

Per l'importante traguardo ha voluto essere presente anche il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, che ha portato alla festeggiata un bel mazzo di fiori, una pergamena e il saluto di tutta la comunità. Pomponi, in un post pubblicato sulla pagina facebook, ha ringraziato la famiglia della signora Pico per l'accoglienza e Villa Serena: "Come in passato - scrive il sindaco - tengo poi a ringraziare di cuore le operatrici e gli operatori della nostra casa di riposo per la professionalità, la passione, l'amore con cui accudiscono i nostri concittadini meno giovani".

Tra petali colorati e due torte, ricoperte di panna e fragole, Ginevra ha festeggiato questo 21 febbraio 2023 con gli affetti più cari: "Un traguardo importante - si legge sulla pergamena del Comune - che rappresenta per tutti una meta e un esempio, non tanto per gli anni compiuti, ma per come la vita, se vissuta con intensità, energia e forza d'animo, si possa mostrare così longeva e grata".