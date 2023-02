Una giornata di raccolta alimentare a favore delle famiglie indigenti seguite dalla San Vincenzo De' Paoli

Tutti insieme per garantire il sostegno alimentare alle circa 100 famiglie indigenti del territorio seguite dall'associazione San Vincenzo De' Paoli di Montemurlo, che nell'ultimo periodo sta avendo delle difficoltà con gli approvvigionamenti per un problema sulla piattaforma che fa arrivare le forniture. A scendere in campo è il Comitato Montemurlo Solidale che sabato 26 febbraio, per l'intera giornata, promuove una raccolta alimentare straordinaria nei cinque principali supermercati del territorio.

«Abbiamo raccolto la richiesta di aiuto della San Vincenzo e come Comitato Montemurlo Solidale ci siamo mossi subito. - spiega il sindaco Simone Calamai- Una giornata di vera solidarietà, durante la quale, sono certo, Montemurlo saprà ancora una volta dimostrare il suo grande cuore». Il Comitato Montemurlo Solidale, il cui consiglio direttivo è stato rinnovato l'8 febbraio scorso, riparte con le sue attività: «Dopo il Covid, ripartiamo con un'importante iniziativa a sostegno delle famiglie in difficoltà - aggiunge l'assessore alla protezione civile, Valentina Vespi – L'invito per tutti è quello di fare la spesa nei principali supermercati di Montemurlo e lasciare anche solo un alimento a lunga conservazione nella busta della raccolta alimentare straordinaria. Sono certa che saranno tanti i cittadini che aderiranno»

Donare è davvero semplice. Tutte le persone, che nella giornata di sabato si recheranno a fare la spesa, riceveranno all'entrata del supermercato un sacchetto e il volantino dell'iniziativa “Emergenza viveri”, dove saranno indicati gli alimenti a lunga conservazione per i quali si richiede un sostegno: olio, tonno, pasta, legumi e biscotti. Le persone potranno liberamente decidere se e cosa donare. Tutti gli alimenti saranno raccolti dai volontari, inscatolati e portati nel magazzino dell'associazione San Vincenzo De' Paoli presso la parrocchia del Sacro Cuore. Ogni settimana da qui partono i pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà, circa un centinaio delle 130 inserite nel progetto “Vela”, il programma di sostegno alla fragilità economica portato avanti dal Comune di Montemurlo, attraverso i servizi sociali, con San Vincenzo De' Paoli e Caritas di Oste.

«Sabato saranno una quarantina i volontari di varie associazioni, che presteranno servizio nei supermercati aderenti all'iniziativa e che si occuperanno della logistica per far arrivare al magazzino della San Vincenzo i beni alimentari raccolti.- spiega il presidente del Comitato Montemurlo Solidale, Francesco Messineo – Insieme alla raccolta fondi per i terremotati di Turchia e Siria, questa è la prima iniziativa che il Comitato Montemurlo Solidale promuove a favore di una realtà del territorio che momentaneamente sta avendo difficoltà con gli approvvigionamenti alimentari. Come Comitato vogliamo vogliamo svolgere un ruolo di collegamento tra il Comune e le associazioni del territorio e speriamo che sempre più realtà associative del territorio vogliano entrare a far parte del Comitato»

Il comitato “Montemurlo solidale” è nato nel 2017 per volontà del Comune di Montemurlo, attraverso la struttura della Protezione Civile per favorire l'aiuto alle popolazioni italiane ed estere vittime di calamità naturali o eventi eccezionali. Oltre al Comune, fanno parte del Comitato Montemurlo Solidale, Ari sezione di Prato (Associazione Radiomatori), Collegio dei Geometri Prato, Fondazione Cisom, Pro Loco Montemurlo, Anc (Associazione Nazionale Carabinieri) sezione Montemurlo, Ana (Associazione Nazionale Alpini) gruppo Montemurlo, Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue) sezione Montemurlo, Aido (Associazione Italiana Donatori Organi) sezione Montemurlo. Le nuove associazioni entrate quest'anno a far parte del Comitato sono il Kiwanis Club, Leo Club e Lions Montemurlo.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montemurlo