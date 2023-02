Imprese: una targa ad Andrea Magi, testimonial del ‘saper fare’ toscano

Ad Andrea Magi – da tempo protagonista con l’azienda De’ Magi Formaggi nella produzione di formaggi di altissima qualità – è stata consegnata la Targa dell’Assemblea toscana, ”per gli importanti successi internazionali conseguiti – si legge sulla targa – nell’attività di affinazione e produzione di formaggi brillante testimonianza del ‘saper fare’ toscano”. Un riconoscimento, dunque, per valorizzare la qualità delle produzioni agroalimentari e gastronomiche della nostra terra.

Per un soffio il loro gorgonzola non è stato decretato il formaggio più buono del mondo. Ma, nonostante il primato sfiorato, la soddisfazione provata per il traguardo tagliato è davvero infinita. L’azienda De’ Magi di Castiglion Fiorentino è stata protagonista indiscussa dell’edizione 2022 della World Cheese Awards, il concorso mondiale dedicato ai formaggi al quale hanno partecipato 4.434 iscritti e 900 produttori provenienti da 42 nazioni differenti. La manifestazione svoltasi nel Galles a Newport, ha contato sulla professionalità di 265 giudici che hanno assaggiato, annusato e classificato oltre 4 mila formaggi classificandoli nelle quattro categorie, bronzo, argento, oro e super oro.

La targa è stata consegnata da Antonio Mazzeo presidente dell’Assemblea toscana e dalla consigliera regionale Lucia De Robertis che aveva proposto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio l’assegnazione di un riconoscimento all’azienda De’ Magi aretina per lo straordinario risultato conseguito. L’azienda è da tempo protagonista nella produzione di formaggi di altissima qualità: questo secondo posto si accompagna infatti ad altri riconoscimenti ottenuti nella medesima rassegna e in precedenti contesti, attribuzioni che valorizzano non soltanto questa impresa ma la qualità stessa delle produzioni agroalimentari e della gastronomia della Toscana.

“Quella dell’azienda De’ Magi è la storia di una passione che nasce a Castiglion Fiorentino – ha detto Antonio Mazzeo presidente dell’Assemblea toscana- e Andrea Magi si definisce un alchimista affinatore. Affinare significa perfezionare, trasformare la materia, renderla migliore. Affinare è un’arte, occorre avere tanto amore per quello che si fa e volere bene a quei formaggi che sono vivi e respirano, crescono, maturano. Le sue creazioni nascono da una passione antica e da una ricerca continua. Tradizione e innovazione si fondono per far nascere non solo eccellenze enogastronomiche, ma diventano anche una brillante testimonianza del saper fare toscano.”

“Credo che la storia di Andrea e della sua azienda – ha proseguito Mazzeo - sia un esempio della Toscana virtuosa, la famosa Toscana 2050 che abbiamo lanciato come Consiglio Regionale, il nostro progetto per cercare un futuro desiderabile alla nostra regione. E quando passato, presente e futuro si intrecciano ecco che vengono fuori i risultati migliori, premiati in tutto il mondo. Grazie al suo lavoro e alla sua passione Andrea fa crescere e conoscere sempre di più questa Arte meravigliosa e affascinante, e da toscani ci rende orgogliosi non solo dei premi vinti ma anche della capacità straordinaria di fare impresa unendo tradizione e innovazione che ci proietta dritti al futuro.”

“Un premio che un motivo di orgoglio per tutta la Toscana- ha detto Lucia De Robertis presidente Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale – e sono felice di premiare un mio concittadino, che viene dalla terra di Arezzo e porta il nome della Toscana in giro per il mondo. Ha saputo reinventare la tradizione di famiglia, attraverso una capacità, una sensibilità, una competenza che lo rende ambasciatore nel mondo della nostra terra. La Toscana è conosciuta nel mondo non solo per le bellezze artistiche ed il suo paesaggio, ma deve molto anche al saper fare dei nostri concittadini che, nel campo enogastronomico, raggiungono risultati di assoluta eccellenza come dimostra l’azienda di Andrea Magi. Il riconoscimento che, come Regione Toscana, attribuiamo oggi ad Andrea Magi è perché ha saputo portare in alto il nome della nostra regione, attraverso la sua capacità, la voglia di mettersi in gioco, le sue mani, la tradizione di famiglia, la passione per il suo lavoro.”

“Il gorgonzola dolce dop è il secondo formaggio più buono al momento. L’emozione è forte perché sapere che uno dei nostri formaggi ha ottenuto un piazzamento e un riconoscimento così importante – ha detto il titolare dell’azienda Andrea Magi ricevendo la targa - ci riempie di orgoglio, soprattutto per le scelte dei bravi casari e produttori dei quali ci avvaliamo. Oltre al super oro l’azienda ha ottenuto anche una medaglia d’oro con un erborinato di nuovissima creazione e poi ancora un bronzo per il gorgonzola piccante dop. La nostra azienda si caratterizza per non essere un caseificio, ma per essere affinatori prima ci facciamo produrre dei formaggi di qualità che poi affiniamo nelle nostre grotte sotterranee e prendendosene cura durante il tempo e la stagionatura. Questo riconoscimento della Regione Toscana è importante per dare il giusto valore al nostro lavoro.”

Fonte: Ufficio Stampa - Consiglio regionale della Toscana