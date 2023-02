L’associazione Vorrei Prendere il Treno riprende il progetto di musicoterapia interrotto nel 2019 a causa del covid

A distanza di tempo la musica rientra in una classe terza dell’Istituto comprensivo 'Francesco Berni' di Lamporecchio dove due anni fa, grazie ai finanziamenti dell’associazione, era stato possibile comprare alcuni strumenti musicali. Il progetto, la cui referente è la musicoterapista Francesca Guagliardo, ha come obiettivo lo sviluppo di una modalità di approccio alla persona basato sulla musica come strumento per superare le difficoltà educative ma anche relazionali. La musica come strumento terapeutico capace di liberare dallo stress emotivo e riabilitare funzioni psicologiche.

Il progetto prevede tredici incontri di un’ora ciascuno e sarà finanziato interamente da VorreiPrendereilTreno.

Fonte: Ufficio Stampa