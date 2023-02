Scontri davanti al liceo di Firenze, aperto un fascicolo per violenza privata

È stato aperto dalla procura di Firenze un fascicolo in merito all'aggressione avvenuta nella mattina di sabato 18 febbaio di fronte al liceo Michelangiolo di Firenze, che ha coinvolto due studenti e sei giovani appartenenti ad Azione studentesca. Il reato ipotizzato è di violenza privata aggravata. Nei confronti dei sei giovani, tre minorenni e tre maggiorenni estranei dalla scuola, ci sarebbe una segnalazione alla magistratura da parte della Digos che sta svolgendo le indagini.

Secondo quanto ricostruito, l'episodio di sabato sarebbe scaturito da un volantinaggio davanti alla scuola, da parte dei giovani di Azione Studentesca, da cui sarebbe nata una discussione con i due studenti del liceo che poi sono stati colpiti con calci e pugni. L'aggressione è stata ripresa in un video. Sulla base del rapporto presentato dalla Digos, che prosegue negli accertamenti, la procura ha aperto il fascicolo.

Mozione Pd in Consiglio regionale. Ceccarelli: "Violenza e squadrismo inaccettabile. Governo condanni quanto accaduto"

"Il nostro Gruppo consiliare, con questa mozione, intende esprimere solidarietà agli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze vittime, sabato scorso, di un’aggressione squadrista e ferma condanna per gli episodi di violenza avvenuti, nei giorni scorsi, al liceo Pascoli" dichiara Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in Consiglio regionale, annunciando la presentazione della mozione. "Quello che è accaduto, nel giro di pochi giorni, nelle scuole fiorentine è grave e allarmante. Chiediamo a tutti i livelli istituzionali, a partire dal Governo, di condannare fermamente questi atti di violenza. La Regione Toscana, negli anni, ha sempre svolto un’azione attenta e costante, sul piano politico e culturale, per contrastare con forza ogni azione che, in aperta violazione dei valori costituzionali, utilizza metodi e forme proprie del fascismo o comunque non rispettose del pluralismo. Un’azione importantissima, soprattutto verso le nuove generazioni, che invitiamo la Giunta a perseguire. All’esecutivo regionale chiediamo, inoltre, di attivarsi nelle sedi opportune, a partire dal Governo, e in particolare presso il Ministero dell’Interno e dell’Istruzione e Merito, affinché vengano assunti tutti i necessari provvedimenti per garantire la libertà e l’incolumità degli studenti toscani. È netta la nostra preoccupazione per il clima di odio e di violenza che coinvolge, loro malgrado, alcuni istituti di istruzione secondaria fiorentini - conclude Ceccarelli - luoghi per eccellenza deputati al pacifico confronto delle idee, dove non è in nessun modo accettabile la presenza di alcuna forma di squadrismo, discriminazione e violenza".