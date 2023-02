Al via “Signa scuole sicure”: un progetto di prevenzione sull’uso di sostanze stupefacenti

Grazie alla Polizia Municipale di Signa alla collaborazione della Misericordia di San Mauro a Signa, con il finanziamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comune di Signa ottiene 14.425 euro da destinare a iniziative di prevenzione dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti presso gli istituti scolastici.

“Signa Scuole Sicure è un progetto che ci sta molto a cuore – afferma il sindaco Giampiero Fossi – Si tratta di un finanziamento importante che ci permetterà di implementare il sistema di videosorveglianza e di vigilanza esterna alla scuola media Alessandro Paoli (con personale volontario della Misericordia di San Mauro insieme ad agenti di polizia municipale) e parallelamente promuovere una campagna educativa di prevenzione che sia corretta informazione per i nostri ragazzi. Un progetto che guarda alla sicurezza urbana e alla tutela delle generazioni più giovani. Voglio ringraziare la nostra Polizia Municipale e anche la Misericordia di San Mauro per il lavoro su questo progetto”

E’ previsto lo stanziamento di 11.500 euro per l’implementazione del sistema di videosorveglianza con il posizionamento di 3 telecamere alla scuola media Alessandro Paoli così da prevenire accessi indesiderati e contatti inopportuni; l’avvio di attività di controllo all’uscita degli alunni da scuola, momento di maggior pericolo per infiltrazioni di soggetti esterni, per la quale vengono stanziati circa 1350 euro; circa 1500 euro sono invece da destinare ad una campagna di prevenzione nelle classi della scuola media, percorsi formativi e di sensibilizzazione sui temi della dipendenza e del pericolo dato dal consumo di sostanze stupefacenti. Saranno attivati incontri in aula con personale specializzato che fornirà informazioni autorevoli sulle diverse tipologie di sostanze, sui loro effetti e sui pericoli che esse producono. Sarà incentivato inoltre il confronto fra i ragazzi grazie alla presenza di uno psicologo – dott.ssa Silvia Filipponi, psicologa esperta nella gestione del disagio giovanile e nel sostegno psicologico individuale e familiare.

“La sicurezza urbana è un bene che va costruito tramite la partecipazione di tutti gli attori – commenta il comandante della Polizia Municipale Fabio Caciolli – Una buona sicurezza non si ottiene soltanto punendo i reati, sanzionando azioni illecite, ma anche attraverso una buona informazione dei cittadini e una loro attiva collaborazione. Il Comune di Signa, muovendosi in quest’ottica, ha stipulato negli anni una serie di protocolli (Protocollo Sicurezza; Protocollo Controllo di Vicinato; Protocollo Scuole Sicure) che ad oggi ci permettono di garantire un buon controllo e un attento monitoraggio sul territorio, anche grazie alla cooperazione di più soggetti”

Il progetto prenderà avvio a marzo 2023: “conosciamo il pericolo di certe sostanze e soltanto con attività di monitoraggio e prevenzione – soprattutto sui più giovani – potremo garantire sicurezza ai nostri concittadini”, conclude il Sindaco.

Fonte: Ufficio Stampa