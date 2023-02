'Volumi sonori', musica classica in biblioteca a San Miniato

La Biblioteca “Mario Luzi” di San Miniato, in collaborazione con Canto Rovesciato, organizza un cartellone di concerti di musica classica e lirica, a cura del maestro Alessandro Licostini e presentati dal maestro Simone Faraoni. Cinque serate, una al mese, che prenderanno il via sabato 25 febbraio, alle 21.15, con un Recital violino e pianoforte, con Damiano Tognetti al violino e Loris Forte al piano. Venerdì 31 marzo, sempre alle 21.15, è la volta del Recital clarinetto e pianoforte, con Alessandro Licostini al clarinetto e Simone Faraoni al piano, mentre venerdì 28 aprile, ore 21.15, Recital lirico, con la soprano Vittoria Licostini e Simone Faraoni al piano. E dopo la pausa estiva si riprende venerdì 20 ottobre, ore 21.15, con il Recital del pianista Carlo Solinas, vincitore del Concorso Internazionale “Città di Albenga”, per concludere sabato 18 novembre, ore 17.00, con Duetti e arie d’Opera, con il soprano Silvia Spessot, il baritono Gonzalo Godoy Sepùlveda e Francesca Giovannelli al pianoforte.

"Abbiamo inaugurato questa collaborazione con il gruppo Canto Rovesciato, con cui avevamo già all'attivo alcune esperienze passate, un modo per portare la musica classica all'interno degli spazi della Biblioteca - commenta l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Ci piace l'idea che questo luogo della cultura diventi un vero e proprio contenitore dove, oltre ai libri e alla lettura, si possa dare spazio anche alla musica, costruendo un cartellone vero e proprio, per coinvolgere i molti appassionati che ci sono anche sul nostro territorio. Le serate sono di alta qualità e ad ingresso libero, in modo da dare la possibilità a chiunque lo voglia di partecipare". Per informazioni: prestito@comune.san-miniato.pi.it - tel. 0571/406710.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa