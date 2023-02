Accoltellò una persona a Carrara, arrestato in Campania

Lo scorso 1 febbraio ha accoltellato un uomo a Carrara, nelle ultime ore è stato arrestato. Si tratta di un uomo rintracciato dai carabinieri a Eboli, in Campania. L'accoltellamento è avvenuto vicino al ponte di Anderlino. Tentato omicidio l'accusa contestata all'uomo, un 34enne già conosciuto dalle forze dell'ordine, senza fissa dimora, originario del Marocco come il ferito.

La vittima, portata in ospedale, è stata alcuni giorni in coma farmacologico, poi si è ripresa e adesso è fuori dall'ospedale. Sembra che l'aggressione sia avvenuta dopo una lite in cui ha giocato un ruolo importante l'abuso di alcolici. I militari, seguendo le tracce di sangue, erano arrivati ad una casa abbandonata occupata abusivamente da un gruppo di persone, fra cui il presunto l'autore dell'accoltellamento, di cui però si erano perse le tracce.

Durante il sopralluogo, fuori dell'abitazione, era stato invece recuperato un grosso coltello da cucina. Le indagini dei carabinieri hanno poi portato a una misura di custodia cautelare eseguita dopo che il 34enne è stato fermato a Eboli sabato scorso in un casolare abbandonato.