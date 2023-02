Acquedotto, lavori di Acque Spa a Casale

Dopo un primo intervento che nel 2022 ha portato alla sostituzione di 300 metri di acquedotto nella zona di via Crocetta (per un investimento da oltre 100mila euro), cominceranno entro un paio di mesi i lavori di Acque per il risanamento della rete idrica a servizio di Casale - Ulignano, nel comune di San Gimignano. In questa occasione, l’intervento si concentrerà lungo le strade provinciali 1 e 27, nella zona situata tra la parte nord-est di San Gimignano - capoluogo e la località Casale: verranno posati 1000 metri di tubazioni in ghisa sferoidale (materiale più resistente rispetto a quello delle reti di “vecchia generazione”). Una volta collaudata e messa in esercizio, la nuova condotta sostituirà quella esistente che come noto, a causa della sua vetustà, è stata interessata con una certa frequenza da perdite e guasti.

Attraverso la nuova tubazione, sarà possibile assicurare un servizio idrico migliore in termini di continuità e qualità, anche grazie al diametro maggiore delle condotte che entreranno in funzione. Un potenziamento che consentirà di adeguare ampiamente il servizio idrico alla domanda di acqua potabile nella zona. L’investimento complessivo dell’intervento ammonta a quasi 600mila euro e prevede, una volta terminati i lavori, anche il completo ripristino del fondo stradale. Le operazioni prenderanno avvio entro il prossimo maggio e, salvo imprevisti legati a eventuali condizioni meteo sfavorevoli, si concluderanno entro l’estate.

“Da parte di Acque - spiega il presidente Giuseppe Sardu - in sinergia con l’amministrazione comunale, c’è grande attenzione nel cercare di ammodernare progressivamente la dotazione infrastrutturale del territorio, anche con particolare riferimento alle frazioni e agli abitati più piccoli, con l’obiettivo di garantire una migliore qualità della vita per i cittadini”. “Ringrazio Acque per la continuità degli investimenti nel rinnovo dell'acquedotto comunale - commenta il sindaco Andrea Marrucci - in un momento che resta complicato sotto molti punti di vista, tra cui quello delle disponibilità economiche. Ma se guardiamo alle stagioni che ci aspettano, con scarsa piovosità e siccità crescente, avere condotte moderne ed efficienti è elemento ancor più decisivo del passato per tutelare e usare al meglio la risorsa idrica. Ora si completino velocemente anche questi nuovi lavori programmati, che dimostrano una particolare attenzione alle nostre importanti frazioni e quartieri”.

In attesa che i lavori a Casale prendano avvio, non sono mancati e non mancheranno nel frattempo altri cantieri di Acque sul territorio comunale: dall’avvenuta riparazione sul piazzale Montemaggio all’intervento di collettamento al Torrione di Mangiapecore che alimenta il deposito comunale nella Rocca di Montestaffoli; dall’installazione di alcune valvole, sempre nella zona di via di Crocetta a Ulignano per evitare le continue rotture, alla sostituzione di un piccolo tratto di tubazione (circa 20 metri) in via Val d'Elsa a Ulignano, dove insiste ancora una perdita; dal risanamento dell’acquedotto in via De Grada nel quartiere di Santa Lucia a quello fognario in via Gramsci nel quartiere di Santa Chiara.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa