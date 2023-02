Addio a Orazio Carlesi, il cordoglio di Confindustria Toscana Nord

Profondo cordoglio in Confindustria Toscana Nord per la scomparsa di Orazio Carlesi, che dagli anni Settanta del secolo scorso ha costituito uno dei soci più attivi e impegnati nell'allora Unione Industriale Pratese.

Nato a Prato nel 1933, Carlesi ha svolto la gran parte della sua attività lavorativa nel settore edile. In seno all'Unione è stato proprio nella sezione edili che avviò il suo impegno associativo, divenendone presidente e occupandosi anche della Cassa edile di cui è stato consigliere; successivamente ha ricoperto altre importanti cariche giungendo a quella di vicepresidente dell'associazione dal 1974 al 1979, nelle tre presidenze consecutive di Lamberto Cecchi. Lo stesso Cecchi lo volle ancora come suo vice nei bienni 1992-1993 e 1994-1995 che segnarono il suo ritorno alla presidenza dell'associazione.

Numerosi e importanti gli incarichi ricoperti da Carlesi in altri enti, spesso in rappresentanza dell'Unione: fra questi, quello di vicepresidente della Camera di commercio di Prato, della Cariprato e della Fondazione Cassa di risparmio di Prato, di cui era socio a vita; ha ricoperto anche l'incarico di consigliere del Pin. Diplomato perito agrario, è stato consigliere dell'Unione Agricoltori Pratesi.

Orazio Carlesi, insignito dell'onorificenza di cavaliere della Repubblica, si è sempre segnalato per eccezionale rigore e dirittura, che hanno fatto di lui il soggetto d'elezione per l'espletamento di incarichi complessi e delicati. Unanime la stima e la considerazione che ha raccolto nei vari ruoli in cui si è prodigato.

Il presidente, il Consiglio di presidenza e l'intera Confindustria Toscana Nord esprimono il più profondo cordoglio per la perdita di una figura esemplare del mondo industriale e della comunità pratese.

Fonte: Confindustria Toscana Nord - Ufficio Stampa