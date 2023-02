Alberi da salvare, conferenza spettacolo a Poggibonsi

Gli alberi in città assorbono carbonio e donano ossigeno, riducono l’inquinamento, purificano le acque piovane, mitigano le temperature estive e la loro presenza assicura una migliore qualità dei terreni e delle falde acquifere. Il reticolato delle loro radici rende più stabili i terreni mentre le loro chiome offrono l’habitat ideale per numerosi animali. Con le loro fronde attutiscono i caotici rumori di città, contribuiscono quindi al benessere psicologico e ad aumentare la creatività nei bambini.

La gestione del verde a Poggibonsi, come in altre città, è fondamentale, ecco perché Donatella Mercatelli, referente toscana dell’associazione ecologista GrIG (Gruppo d’Intervento Giuridico), insieme a cittadini e associazioni ha organizzato la conferenza-spettacolo Alberi in città, alleati da salvare che avrà luogo sabato 25 febbraio presso l’Hotel Alcide di viale Marconi.

L’incontro è accreditato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Siena ed è organizzato da: Gruppo di Intervento Giuridico Onlus; Pontarolo Engineering Spa; Lipu Toscana; Difensori della Natura; Rete Toscana in Movimento; Centro Parchi Internazionale; Atto Primo, Salute Ambiente Cultura.

Si incomincia alle 16 con un concerto in omaggio a Madre Terra con il soprano Simona Bertini e il chitarrista Carmine Fontanarosa. Dalle 16.30 prenderanno la parola gli esperti: l’ingegner Marco Il Grande illustrerà il progetto Cupolex Radici, un piano conservativo dei grandi alberi in città e alternativo ai progetti comunali di riqualificazione tramite taglio; l’agronomo Francesco Zangari parlerà dei grandi alberi e delle loro radici in città; Marco Dinetti della Lipu argomenterà di ecologia urbana e della biodiversità che popola i cespugli, le siepi e le chiome degli alberi di città; Franco Tassi del Centro Parchi Internazionale illustrerà le strategie di contrasto alla diffusa guerra contro gli alberi; infine il giardiniere planetario Dario Boldrini parlerà di botanica urbana come opportunità per una coesistenza virtuosa. Gli interventi saranno moderati da Donatella Mercatelli e Tiziana Vigni di Atto Primo, Salute Ambiente Cultura.

Dalle 18:30 sarà aperto un dibattito con il pubblico e il pomeriggio si concluderà in compagnia del soprano Simona Bertini e il chitarrista Carmine Fontanarosa. Tra gli ospiti invitati: David Bussagli, presidente della Provincia di Siena e sindaco di Poggibonsi; Roberto Gambassi, assessore all’Ambiente di Poggibonsi; Vito Disabato, dirigente del settore Gestione e Pianificazione del Territorio, Lavori Pubblici e Manutenzione.

L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione su: toscana.ecologica@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa