Asfaltature di febbraio concluse a Montespertoli

Si sono conclusi questa settimana i lavori di asfaltatura che hanno interessato la viabilità comunale di Montespertoli a seguito degli interventi di realizzazione dei nuovi sottoservizi relativi al sistema di depurazione delle fognature del capoluogo. Inoltre, sono stati eseguiti interventi di risanamento del manto stradale anche in alcuni tratti che versavano da tempo in condizioni critiche.

In particolare, sono state eseguite asfaltature in viale Matteotti, via Don Milani, via delle Viole, via delle Mimose, via Verdi, via Taddeini, via Aldo Moro, nei tratti in cui Acque SpA aveva realizzato l’estensione della rete fognaria. Si è trattato, infatti, di lavori a carico della società del servizio idrico integrato, concordati nella loro entità insieme all’Amministrazione Comunale. Accanto a questi interventi, inoltre, è stato realizzato il nuovo manto stradale di via Lucciano (nella frazione di San Quirico) ed è stata asfaltata a spese dell’ente la viabilità di accesso al parcheggio situato nell’ex campo sportivo del capoluogo.

Questi interventi non sono gli unici lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali previsti nel corso dell’anno: sono infatti allo studio dell’ufficio Lavori Pubblici ulteriori perizie per intervenire entro tutto il 2023 su altri tratti in condizioni critiche, nel capoluogo e nelle frazioni.

“Lo sforzo che stiamo facendo – dichiara il vicesindaco Marco Pierini – è quello di distribuire i lavori su tutto il territorio comunale, affinché nessuno sia lasciato indietro. Naturalmente farlo in un territorio di 125 km quadrati richiede investimenti particolarmente onerosi e non potremo risolvere tutti i problemi, ma la volontà di fare sempre meglio e più velocemente c’è”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa