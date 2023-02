Nella busta della spesa 2 etti di cocaina, controlli a tappeto a Firenze

Sembrava una comune busta della spesa abbandonata da qualcuno, irrispettoso dell’ambiente, in mezzo alle sterpaglie che costeggiano l’ex stazione ferroviaria della Leopolda.

Quando però gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Oltrarno, impegnati in una serie di specifiche verifiche in zona, ne hanno verificato il contenuto sono rimasti subito sorpresi dal fatto che all’interno c’era un voluminoso e alquanto sospetto panetto di oltre due etti di sostanza biancastra, la cui natura non ha lasciato alcun dubbio ai poliziotti.

Si trattava infatti di cocaina purissima, perfettamente confezionata e che sul mercato illecito degli stupefacenti avrebbe potuto fruttare alla malavita un utile intorno ai 20.000 euro.

Il sequestro dell’ingente quantitativo di polvere bianca, accompagnato dai fermi per identificazione di 3 cittadini stranieri rintracciati anche nei pressi di Santa Maria Novella, hanno poi fatto da apripista ad un servizio straordinario di controllo del territorio interforze che in serata ha visto impegnate in tutta la città Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

Complessivamente sono state identificate oltre 200 persone. Intorno alle 20.00 nei pressi del campo di basket delle Cascine è finito in manette un 23enne gambiano sorpreso dagli agenti delle volanti con un 50ina di grammi di droga, tra hashish e cocaina.

Il giovane, alla vista degli agenti, ha tentato di sbarazzarsi del carico, ma oramai era troppo tardi.

Tra il più grande parco cittadino, piazza Leopoldo, Campo di Marte e i giardini della Fortezza i cani antidroga delle Forze di Polizia hanno scovato tra la vegetazione altri 130 grammi di hashish e marijuana.

Proprio non molto lontano dalla Fortezza, gli agenti del Commissariato di Rifredi, pochi giorni prima, avevano fermato un pusher nigeriano di 36 anni dopo che aveva venduto, alla fermata della tramvia in via dello Statuto, una dose abbondante di eroina in cambio di 20 euro. Sempre ieri sera i Carabinieri hanno invece denunciato un gambiano di 25 anni per un furto in un negozio di via Palazzuolo.