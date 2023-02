Carnevale di Santa Croce, il ritorno in grande stile delle maschere d'autore

Si conclude a testa alta, dopo gli anni del covid, il Carnevale d'Autore di Santa Croce sull'Arno.

A trionfare lo scorso weekend, per numero di premi, è il gruppo carnevalesco del Nuovo Astro, che ha vinto il premio per la Maschera Carnevale d'Autore con 'Il mio grasso grosso matrimonio gipsy', il premio alla memoria di Mariano Giannoni per la Maschera Caratteristica con 'La Cartomante, la targa Il Carnevale di Domani per le piccole Fisar e Monica e la vittoria per il Carro.

Ma la vera vittoria, quella del migliore gruppo carnevalesco, va a La Lupa con una coreografia a metà tra il Flamenco e la Carrà.

Ma il Carnevale è fatto anche dai gruppi della Nuova Luna e degli Spensierati, oltre a tutti i partecipanti che hanno riportato al centro della città la gioia di festeggiare il carnevale 'alla santacrocese'.