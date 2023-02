Casa di riposo, Lega San Miniato: "Comune evasivo, la Regione si dimentica"

Il Consiglio comunale di San Miniato in occasione della sua ultima sessione ha esaminato una variazione di bilancio nella quale si è data informazione di una serie di entrate finanziarie, conseguenti a bandi, contributi straordinari e trasferimenti da parte della Regione Toscana a favore del Comune per un importo complessivo di oltre 300 mila euro.

Nonostante le comprensibili aspettative nessun importo proveniente dalla Regione è stato destinato alla Casa di Riposo Del Campana Guazzesi per sovvenire l’istituto in un momento di difficoltà. Sarebbe stato sufficiente una erogazione di 200 mila euro per evitare il default della antica istituzione sanminiatese che negli ultimi anni ha sofferto consistenti perdite finanziarie causa covid, aumento dei prezzi e insufficienti sovvenzioni regionali.

Una mancata attenzione incomprensibile se si considera che la Regione Toscana in ossequio alla legge regionale 29.12.2022 n. 44 ha finanziato un po' di tutto. Ricordiamo a titolo di esempio che la Regione con detto provvedimento ha assegnato contributi regionali per contribuire all’ampliamento del campo da golf nel Comune di Poppi ( 800 mila euro), contributi per la manutenzione di spogliatoio per l’impianto sportivo comunale di Castellina in Chianti (60 mila euro), contributi alla Società della Salute Alta val di Cecina-Valdera per sostenere interventi di ricollocazione abitativa (200 mila euro), contributi per restauro del teatro dell’accademia dei Rassicurati del Comune di Montecarlo (500 mila euro), contributi per finanziare progetti relativi all’addestramento di cani da allerta medica ( 250 mila euro). Tutto questo è stato ritenuto più importante di un aiuto alla Casa di Riposo di San Miniato la quale non è stata ritenuta degna di ricevere un euro.

Vogliamo infine ricordare che in occasione dell’esame della variazione di bilancio in questione il gruppo consiliare della Lega ha chiesto all’Amministrazione comunale se avesse preso in esame la delibera della Giunta Regionale 23 gennaio 2023 n. 49 che stanzia contributi finalizzati al sostegno degli Enti locali per interventi urgenti in ambito dell’edilizia scolastica per un importo di 700 mila euro per Comune, con un concorso regionale alla spesa nella misura massima del 90%. Le attività finanziabili riguardano costruzioni, riadattamenti, manutenzioni, adeguamenti alle norme di sicurezza, igiene, eliminazione barriere architettoniche, acquisto e locazione di strutture provvisorie. Nonostante che alla Delibera in questione abbia fatto seguito in data 2.2.2023 specifico decreto recante i criteri per la concessione e l’utilizzo dei finanziamenti, la domanda avanzata dai consiglieri della Lega non ha ricevuto una risposta esauriente.

Lega San Miniato