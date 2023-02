Coltiva marijuana in casa, sequestrate 80 piante a Bagno a Ripoli

La scorsa notte i carabinieri di Firenze Oltrarno hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne italiano, indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno accertato che c'era uno strano viavai in un'abitazione di Bagno a Ripoli, con persone che entravano e uscivano molto rapidamente. Per questo è scattata la perquisizione domiciliare, dove sono emersi numerosi barattoli in vetro e plastica custoditi nelle varie stanze della casa, tutti contenenti marijuana.

La vera coltivazione era nel seminterrato: c'erano piccole serre indoor, cosiddette grow room, dove le piante venivano illuminate e riscaldate per la crescita. Nello specifico sono stati trovati 400 g di marijuana e più di 80 piante della stessa sostanza, oltre a materiale vario per la suddivisione e confezionamento in dosi.

La droga è stata sequestrata, l'uomo è finito in arresto ed è stato trasferito ai domiciliari in attesa del processo di convalida per direttissima.