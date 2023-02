Coni Toscana, tolta la delega provinciale a Fabio Giorgetti

Il presidente del Coni Toscana Simone Cardullo ha tolto a Fabio Giorgetti la delega provinciale del Coni di Firenze. La decisione di rimuovere dall'incarico Giorgetti, consigliere comunale Pd e presidente della Commissione sport a Palazzo Vecchio, è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha colto di sorpresa lo stesso ormai ex delegato.

"Il mio mandato non è terminato - ha dichiarato Giorgetti - e non capisco il motivo di questa decisione, davvero incomprensibile. La nomina di un delegato è fiduciaria, tutta ad opera di Cardullo e penso di aver ottenuto grandi risultati, come aver organizzato gli Stati Generali delle Società Sportive con 750 realtà del territorio. Forse — ha attaccato Giorgetti — quelli bravi è meglio rimuoverli. Ma io continuerò a fare il mio lavoro. Questa è una strategia di 'killeraggio politico-sportivo-territoriale' e metodi come questi gettano ombre sull'opera di valorizzazione di tutto il mondo sportivo e sui principi che stanno alla base del 'nostro' mondo” ha concluso.

Non si è fatta attendere la replica del presidente del Coni Toscana. "Dopo due anni — ha spiegato Simone Cardullo — avevo chiesto un intervento nel mondo della scuola e non c'è stato. Giorgetti poteva portare a casa qualche risultato. E invece non ha portato ciò che mi aspettavo. La mia decisione è legittima e motivata. Vorrei poi dire che Firenze non significa solo la città ma pure la provincia. Ho sostituito anche il delegato di Pistoia per lo stesso motivo, ovvero il mondo della scuola”.

Armentano, Innocenti e Perini (Pd): “Giorgetti ha ricoperto ruolo con passione e impegno”

“Non possiamo che dire grazie a Fabio Giorgetti per il grande lavoro svolto da delegato Coni provinciale. Ha ricoperto questo ruolo con grande passione, dedizione e impegno, tutte qualità che il mondo dello sport cittadino ha saputo conoscere e apprezzare, grazie alla sua grande esperienza che con generosità ha messo a disposizione. Ci dispiace per questa decisione ma sappiamo bene che da uomo di sport quale è, continuerà ad essere vicino a questo mondo che nel ruolo di delegato provinciale è stato in grado di supportare nei tanti momenti difficili di questi anni di pandemia e valorizzare nel modo giusto con tante iniziative”.

Così Nicola Armentano, capogruppo Pd a Palazzo Vecchio e le vicecapogruppo Pd Alessandra Innocenti e Letizia Perini.

Palagi e Bundu (Sinistra Progetto Comune): "Profonda preoccupazione per quanto avvenuto"

"Leggiamo una nota in cui si confondono aspetti diversi tra loro, che fanno male alle società sportive". Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu (Sinistra Progetto Comune).

"Non abbiamo mai risparmiato le nostre critiche al Partito Democratico, anche in ambito di politiche sportive. In aula abbiamo avuto modo di parlare del rapporto sbagliato che talvolta si crea sul territorio, per ragioni di consenso. Proprio per questo, apprendendo di come il Consigliere Giorgetti sarebbe stato vittima di calcoli estranei al merito del suo incarico, all'interno del CONI, come gruppo di opposizione, ci teniamo a manifestare profonda preoccupazione, per quanto avvenuto. Crediamo sia necessaria una riflessione politica di tutte le parti".

Bussolin (Lega): "Giorgetti aveva passione e competenza"

“Dispiace apprendere che Fabio Giorgetti non sarà più il delegato provinciale del Coni di Firenze. Non conosciamo le logiche interne all’organizzazione, ma conosciamo invece bene Giorgetti, la sua competenza e la passione con cui da molti anni si occupa di sport”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega Federico Bussolin.

Barbara Felleca (Italia Viva): "Stupore e rammarico"

“Apprendo con stupore e rammarico che Fabio Giorgetti non rivestirà più la carica di delegato provinciale del Coni di Firenze. Con il massimo rispetto per l’autonomia del Presidente Cardullo e le ragioni dell’annunciato avvicendamento, credo che non sarà semplice individuare un soggetto con la competenza, anche tecnica, di Fabio Giorgetti, che solo pochi mesi fa abbiamo applaudito alla seconda edizione degli Stati Generali dello Sport. Iniziative come quelle degli Stati Generali, che Giorgetti insieme al Coni ha pensato ed organizzato, sono possibili con quel risultato di partecipazione e coinvolgimento solo quando lo sport lo si conosce e lo si ama, con la passione e la dedizione che Fabio ha sempre dimostrato”.

Questo l’intervento della consigliera Barbara Felleca (Italia Viva), vice presidente del Consiglio comunale