Corso di formazione per addetti del settore edile a Signa

Grazie alla collaborazione del Comune di Signa con la scuola professionale edile e CPT di Firenze – entrambi fra i soci fondatori di A.T.E. (Accademia Tecnologica Edilizia) -, prende avvio presso il Villaggio Scolastico Artigiano di Signa il corso di formazione per addetti del settore edile MURA.RES

“Un corso che guarda alla formazione professionalizzante – dichiarano Giovanni Calamandrei e Alessandro Alfaioli, rispettivamente presidente e responsabile area formazione della scuola professionale edile e CPT di Firenze – L’obiettivo è garantire l’inserimento di giovani immigrati nel settore delle costruzioni, con una forte preparazione in materia di sicurezza e una buona formazione di base nell’ambito della muratura e nella gestione del cantiere. Siamo molto orgogliosi di questo progetto: la scuola edile di Firenze infatti, grazie a MURA.RES, è una delle prime a livello nazionale ad applicare il Protocollo di intesa finalizzato all’inserimento socio-lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità (sottoscritto da ANCE, Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Interno 16/05/2022)”

Un corso teorico-pratico di 360 ore, di cui 160 di tirocinio, strutturato per 13 persone provenienti da otto paesi diversi: un percorso di cinque settimane al termine del quale gli allievi dovranno sostenere l’esame di qualifica riconosciuto da Regione Toscana.

“Una giornata importante in cui si puntano i riflettori sulla formazione e sul lavoro – afferma il sindaco Giampiero Fossi – Siamo orgogliosi di ospitare questo corso che vede i ragazzi impegnati nell’apprendimento di conoscenze tecniche e nello svolgimento di piccoli lavori edili in uno spazio strategico e centrale come quello del Villaggio Scolastico Artigiano. L’amministrazione comunale sta infatti procedendo all’acquisto del Villaggio per riportare questi locali alla funzione originale, ossia quella della formazione. E’ nostro obiettivo istituire in questi spazi due Istituti Tecnici Superiori - uno legato all’edilizia e uno alla minuteria metallica per la moda: scuole di alta specializzazione tecnica e professionale capaci di formare figure qualificate, in linea con le richieste del tessuto economico-imprenditoriale del nostro territorio”

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa