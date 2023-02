Educazione, green economy e immigrazione femminile: i progetti Forium di Santa Croce

Aiutare i giovani disoccupati a indirizzarsi nell'ambito della green economy, ma anche formare i docenti ad assumere un ruolo di leadership educativa e sostenere le donne migranti nel proprio percorso di integrazione ed emancipazione sociale. Questi temi sono al centro delle attività internazionali che l'agenzia formativa Forium di Santa Croce sull'Arno (Pisa) conferma anche per il 2023, grazie alla partecipazione a progetti cofinanziati dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea. Concluso recentemente “Well Be”, percorso biennale che ha portato a un'analisi delle conseguenze psicosociali tra gli adolescenti nel post pandemia e alla realizzazione di un manuale utile a prevenire e risolvere le situazioni più delicate, il nuovo anno è iniziato con due attività di fresca partenza.



Forium è capofila, a livello europeo, del progetto “S4S” (The School 4 The Schools: An Effective Leadership in Challenging Times) che ha lo scopo di formare gli insegnanti sull'utilizzo di strategie di leadership a scuola con attenzione al contesto post-pandemico. Tra i partner locali anche l'Istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato (Pisa). Con S4S verranno realizzati un curriculum formativo per i docenti sulla leadership educativa, un percorso formativo e uno spazio online. I partner europei di Forium e Cattaneo provengono dalla Romania, dalla Svezia, dalla Spagna, dalla Polonia, dalla Grecia e dalla Bulgaria. Ad aprile, a San Miniato, è atteso il primo incontro di avvio del progetto.

Recentemente invece la presidente di Forium, Francesca Ciampalini, e la referente dei progetti europei, Tiziana Reali, sono volate a Rzeszów per il meeting di avvio del progetto “Recover”. Qui l'obiettivo è formare giovani disoccupati o NEET affinché acquisiscano strumenti conoscitivi per intraprendere attività "green". Il progetto prevede anche azioni di aggiornamento per coloro che si dovranno occupare della formazione di questi giovani. Gli obiettivi sono la realizzazione di una guida digitale interattiva, un set di strumenti interattivi online per i giovani e i formatori per valutare le abilità e le conoscenze sui temi green, infine una campagna di sensibilizzazione con una raccolta di consigli, podcast/videocast, materiali di divulgazione online e seminari a tema. Partecipano a “Recover” anche altri Stati come Grecia, Romania, Spagna e Repubblica di Irlanda.



Prosegue intanto il progetto “Informer”, dedicato al sostegno delle donne migranti. Questa settimana una delegazione di Forium si trova a Nicosia, capitale di Cipro, per fare il punto e prepararsi al lancio del MOOC, ovvero il corso online massivo che consentirà alle donne straniere presenti nel nostro paese stabilmente di formarsi come mentor per supportare altre persone nella loro comunità. Questa azione è coordinata direttamente da Forium, in un'iniziativa che coinvolge, oltre all'Italia, anche Gran Bretagna, Grecia, Svezia, Belgio e Cipro. Informazioni sono sul sito www.informerintegration.com .