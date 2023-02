Evento alla Biblioteca San Giorgio che compie gli anni

Dopo la lunga pausa per le restrizioni dovute alla pandemia, torna ad aprile l’annuale appuntamento con la festa di compleanno della Biblioteca San Giorgio.

Come nelle scorse edizioni, anche quest’anno associazioni, gruppi e cittadini hanno la possibilità di collaborare alla stesura del programma, inviando proposte, idee e suggerimenti che, se selezionati, potranno entrare a far parte del calendario di eventi, i quali animeranno tutti gli spazi della struttura di via Pertini.

La festa si svolgerà sabato 22 aprile, dal pomeriggio alla mezzanotte, e il tema scelto per questa edizione è quello dei numeri. I “numeri” non attengono, infatti, al solo campo della matematica, ma sono presenti anche in altre discipline (dalla letteratura, allo spettacolo dal vivo, alle attività ludiche), nelle attività quotidiane, come il gioco, e in quelle legate all’ambiente.

Secondo lo spirito per cui il compleanno della biblioteca è un po’ anche la festa di tutti coloro che la frequentano e la rendono viva, l'obiettivo è di poter realizzare, con la più ampia partecipazione, un ricco programma di giochi e appuntamenti. Le attività devono essere di semplice esecuzione, senza costi per la biblioteca e gratuite per il cittadino.

Entro il 10 marzo è possibile inviare proposte, idee e suggerimenti, che saranno valutati dallo staff della biblioteca, all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa