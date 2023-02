Scontro frontale alle 7 vicino a Lucca, ci sono sei feriti, tre gravi. Lo scontro è avvenuto tra un van che trasportava operai e un tir sulla via Romana Lucchese ad Antraccoli. Sei gli operai feriti, di cui tre trasportati in codice rosso in ospedale, il più grave con l'elisoccorso al Cisanello a Pisa, gli altri tre in codice giallo. Presenti 4 ambulanze, i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per quasi un'ora per estrarre i feriti, e i carabinieri.