"Grand Hotel Coronda", presentazione del libro al circolo "Il Botteghino"

Grand Hotel Coronda. Racconti di prigionieri politici sotto la dittatura argentina, 1974-1979

Sabato 25 febbraio alle ore 17.30 al circolo arci "Il Botteghino" della Rotta a Pontedera, verrà presentato il libro "Grand Hotel Coronda", racconti di prigionieri politici durante la dittatura Argentina dal 1974 al 1979. Libro curato dall'associazione "El Collettivo", composta da ex-prigionieri politici nel carcere di Coronda a Santa Fe' in Argentina. Uno di loro, Sergio Ferrari; sarà presente e commenterà anche un breve video che verrà proiettato.

Obiettivo dell'associazione è evitare l'oblio su quel tragico periodo mediante la trasmissione della memoria storica, anche per evitare riproposizioni future in chiave simile o diversa ma con la stessa matrice di base.

Il racconto di un pezzo di storia in periodi in cui purtroppo la repressione e l'uso della forza stanno tornando di moda in Italia e un po' in tutto il mondo e il problema delle carceri è sempre più attuale.

L'iniziativa è organizzata da Associazione politico-culturale "La Rossa", Comitato Sangiulianese per la Palestina e i Popoli oppressi, Associazione Italia-Nicaragua di Livorno, Gruppo Insegnanti Geografia Autorganizzati (GIGA), Laboratorio della solidarieta' codice-rosso.net, Circolo arci "Il Botteghino". La presentazione sarà seguita da un apericena, l'ingresso è libero e la prenotazione non è necessaria.

Fonte: Associazione "La Rossa"