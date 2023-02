Guerra in Ucraina, fiaccolata per la pace a Siena

A distanza di un anno dall’inizio della guerra in Ucraina il bilancio è terribile: migliaia di morti, dieci milioni tra profughi e sfollati interni, la distruzione di intere città, il coinvolgimento militare degli stati dell’Unione europea, una corsa al riarmo generalizzata ed una crisi economica, energetica ed alimentare che colpisce interi continenti.

La rete ‘Europe for Peace’ torna di nuovo nelle piazze italiane per chiedere il cessate il fuoco subito e la convocazione di una Conferenza internazionale di Pace da parte dell’Onu. Venerdì 24 febbraio si svolgerà una fiaccolata a Siena con ritrovo alla Lizza alle ore 17.30, partenza del corteo alle ore 18 e conclusione in Piazza Salimbeni.

“La pace – dicono gli organizzatori - è la vittoria di cui abbiamo bisogno: sì al negoziato, no all’invio di armi”.

Fonte: Cgil Siena - Ufficio Stampa