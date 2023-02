Il calendario di Miss Italia Toscana aiuta Cure2Children

È stato presentato al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso il calendario 2023 della Fondazione Cure2Children. Hanno partecipato alla conferenza stampa il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, i due vicepresidenti dell’Assemblea toscana Marco Casucci e Stefano Scaramelli, il consigliere della onlus Roberto Valerio. Il calendario di quest’anno è infatti dedicato a Miss Italia Toscana con gli scatti realizzati da Giovanni Rastrelli, durante la finale dell’edizione 2022, andata in scena lo scorso settembre a Casciana Terme (PI), con testimonal importanti come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.

“Siamo felici di poter ospitare anche quest’anno la presentazione del calendario di Cure2Children – ha detto Antonio Mazzeo presidente dell’assemblea toscana – è un modo per fare anche noi la nostra parte e sostenere iniziative di sensibilizzazione e volontariato tese a sostenere chi soffre. Ogni volta che un’associazione viene da noi presentando progetti come questo noi dobbiamo aprire le porte dell’assemblea legislativa, perché ogni iniziativa di questo genere è un fiore che noi piantiamo in un campo che dovrebbe essere quello del sociale e del volontariato. A Cure2Children va un plauso doppio per il lavoro che porta avanti da tanti anni e che rende più bello il mondo in cui viviamo.”

“Si conferma il sostegno del Consiglio regionale a favore di questa associazione – ha dichiarato Stefano Scaramelli vicepresidente dell’Assemblea toscana – che, con il suo impegno, supera i confini della toscana, mettendo i bambini al centro del suo lavoro anche nei paesi più disagiati. È un messaggio che coniuga lungimiranza, solidarietà, filantropia rispondendo in pieno ai valori che inspirano il nostro lavoro. Portare nel mondo un messaggio di speranza è il compito di questa associazione, dove molte persone dedicano il loro tempo per portare avanti un aiuto sanitario a chi soffre di più e ha meno possibilità di cura.”

“La presentazione del calendario di Cure2Children è una tradizione che si rinnova a favore di un’associazione che porta le sue cure ai bambini in paesi poveri e isolati – ha detto Marco Casucci vicepresidente dell’Assemblea toscana – e come istituzioni dobbiamo dire grazie a queste associazioni che operano in modo volontario e così determinato per aiutare chi soffre. Dobbiamo ringraziare chi opera nel sociale e offre il suo impegno per aiutare chi vive in condizioni difficili e disagiate.”

Nell’occasione sono stati consegnati al presidente dell’Assemblea legislativa e ai consiglieri regionali i calendari di Cure2Children, la Fondazione che ‘porta la cura ai bambini’ nei Paesi Emergenti, attraverso la formazione e il supporto logistico ai medici e al personale sanitario del luogo, per renderli autonomi nel curare i piccoli pazienti affetti da tumori e malattie del sangue.

I fondi raccolti sono destinati al progetto di consulenza specialistica online in oncoematologia pediatrica ‘Second Opinion’, realizzato grazie al contributo della Fondazione Biagioni Borgogni.

La Fondazione Cure2Children onlus in 16 anni di attività ha raggiunto grandi risultati sia sotto il profilo medico, in termini di bambini curati e salvati da morte certa, sia sotto il profilo scientifico con le numerose pubblicazioni sulle più prestigiose riviste del settore. Oggi, la Cure2Children nel suo data base conta circa 14mila bambini presi in carico.

“Un calendario - ha detto il consigliere dell’associazione Roberto Valeri – che viene presentato in Consiglio regionale, perché da anni la Commissione sanità segue la nostra attività nel mondo. Sono ormai 16 anni che curiamo bambini in paesi poveri e dove i nostri progetti hanno dati risultati molto lusinghieri. I fondi raccolti con il calendario sono dedicati ad un progetto molto ambizioso che si è sviluppato in Camerun, dove abbiamo fatto nascere un centro pediatrico locale e dove ci siamo fatti carico di curare 100 bambini oncologici. Portare le nostre cure in Camerun, dove non è garantita neppure una corretta diagnosi è un grande successo. Essere arrivati in Africa rappresenta per noi un punto di arrivo importante per aiutare chi soffre nei paesi più arretrati e più isolati.”

Come scrive la presidente dell’associazione Cristina Cianchi: “Ringrazio di cuore i volontari, le Istituzioni, le aziende e tutti gli altri Enti pubblici e privati che da sedici anni sostengono Cure2Children Onlus questa nuova partnership con MISS ITALIA TOSCANA per noi è importante in quanto ci permette di arrivare a persone che ancora non conoscono la nostra mission. Oggi i medici di Cure2Children sono in molte di queste realtà sanitarie dei Paesi Emergenti per curare queste patologie complesse e difficili laddove, il più delle volte, non veniva assicurata neanche una corretta diagnosi o, peggio ancora, dove il bambino non poteva accedere alla cura salvavita solo per ragioni economiche. Ciò rappresentava per il bambino e per la sua famiglia una sentenza già scritta, un giudizio inappellabile.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa