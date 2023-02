Incendio in appartamento a Firenze, paura in via Maggio

I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle ore 15:40 a Firenze, in via Maggio, per un incendio in un appartamento situato al terzo piano di un condominio. I vigile del fuoco, intervenuti anche con l’autoscala, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio e a causa della presenza di fumo è stato evacuato l’immobile. Non si segnalano persone coinvolte e al momento sono in corso le operazioni di minuto spegnimento.

Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere la circolazione su via Maggio.

“Un incendio ha bloccato via Maggio, nel centro storico di Firenze – spiega il capogruppo della Lega Federico Bussolin, presente sul posto –. Una via, tra l’altro, sempre molto trafficata e che ora vede stupore e apprensione tra turisti e passanti. Pare che le fiamme abbiano interessato un appartamento al quinto piano e che sia rimasta intossicata una signora. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i mezzi di soccorso, ai quali non si può che dire grazie. Mi auguro che tutto si possa risolvere per il meglio”.