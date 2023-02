International Street Food, a Empoli tre giorni da gustare in piazza Matteotti

Torna a grande richiesta l'International Street Food, la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. La seconda tappa dell’edizione 2023 è in programma a Empoli, dal 3 al 5 marzo in piazza Matteotti (venerdì 3 dalle 18.00 alle 24.00, sabato 4 e domenica 5 dalle 12.00 alle 24.00) in collaborazione con l’Associazione Centro Storico.

La nuova edizione scalda i motori forte del successo riscosso lo scorso anno: nel 2022 sono stati oltre quattro milioni i visitatori. Il pubblico è accorso numeroso e con molto entusiasmo in ogni tappa per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro street food.

Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia: "Siamo giunti al settimo anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte e un’offerta che non si limiterà al cibo, ma includerà l’intrattenimento musicale e non solo per appagare tutti i sensi dei visitatori. L’International Street Food è tutto questo e altro ancora: con i nostri eventi intendiamo infatti valorizzare tipicità e tradizioni che sono la grande ricchezza dei nostri territori. L'entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare con rinnovata energia. Siamo per questo sicuri che la nuova edizione 2023 sarà un nuovo successo", afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, soprannominato il “Re dello Street Food e presidente dell’A.I.R.S., l’Associazione Italiana Ristoratori di Strada.

Ancora una volta, saranno tanti i ristoranti itineranti e gli chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival. Nello stesso posto sarà possibile gustare prodotti di Paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori. Nella tappa di Empoli saranno presenti 25 stand. Fra le prelibatezze che il pubblico potrà gustare, ci sono: il dolce ungherese kürtöskalács, arrosticini, la cucina del Salento, la pasta romana mantecata nella forma di cacio, il caciocavallo impiccato, la cucina argentina, gli hamburger di Angus, la cucina peruviana e indiana, il pulled pork, i panini col polpo, porchetta, la cucina siciliana e lo gnocco fritto. ll pubblico potrà anche gustare dell’ottima birra dei birrifici artigianali.

