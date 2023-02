Investita da una moto nelle campagne di Montespertoli, è grave

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Montespertoli, nella frazione di Baccaiano. Poco prima delle 15 una donna è stata investita da una moto. È successo in una zona di aperta campagna fuori dal centro abitato, lungo la via Virginio Nuova all'incrocio con via Lucignano.

Da quanto si apprende la persona investita, una donna sui 70 anni, stava attraversando la strada quando è stata travolta dalla due ruote. Soccorsa, la donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Nessuna grave ferita per la persona che si trovava alla guida della due ruote. Sul posto è intervenuta la Pubblica Assistenza di Montespertoli e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per i rilievi. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia municipale, che prosegue negli accertamenti.