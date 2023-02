Isole toscane: il ministro Salvini incontra consigliere regionale Landi

Continuità territoriale, sviluppo delle infrastrutture portuali e aeroportuali, legge quadro per le isole minori nell’ambito del dibattito sulle autonomie locali. Questi i temi trattati durante l’incontro tra il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini e il consigliere regionale toscano della Lega Marco Landi, tenutosi questo pomeriggio a Roma.

“Ringrazio il Ministro Salvini per aver raccolto le istanze relative alle infrastrutture e ai trasporti provenienti dall’Isola d’Elba e dall’Arcipelago toscano. I governi precedenti non hanno prestato la dovuta attenzione alle esigenze di territori particolari come le isole minori: sono certo che il Ministro Salvini saprà invertire la tendenza e riconoscere a queste perle nei mari italiani l’importanza che meritano” ha affermato Landi al termine dell'incontro.

Fonte: Ufficio Stampa