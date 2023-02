Lavoratori a nero a Firenze, locale nei guai

La polizia è entrata in azione contro il lavoro in nero a Firenze. In un esercizio cittadino è stata riscontrata la presenza di 5 lavoratori non in regola per quanto riguarda le procedure di assunzione. Tra le cinque persone identificate sarebbe anche saltato fuori uno straniero privo di titolo di soggiorno.

Le successive verifiche hanno poi portato alla luce ulteriori irregolarità, tra le quali la mancanza della documentazione attestante la cosiddetta valutazione del rischio sui luoghi di lavoro. Proprio quest’ultima anomalia, emersa durante i controlli, avrebbe portato, sulla base delle vigenti normative, alla chiusura immediata dell’attività con l’abbassamento delle serrande del locale e il divieto di battere scontrini fino alla dimostrata regolarizzazione.

La persona titolare dell’attività rischia ora denunce e sanzioni per l’impiego di manodopera clandestina e in nero.