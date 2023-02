La moda a Parigi è anche sanminiatese grazie a Niccolò Pasqualetti

C’è un po' di Toscana o, per meglio dire, delle Colline di San Miniato nella più nota manifestazione della moda di Parigi.

Il giovane designer Niccolò Pasqualetti, classe 1994, originario di San Miniato, presenterà la sua prossima collezione Autunno/Inverno 2023/2024 durante la settimana della moda di Parigi all’interno del calendario ufficiale della Paris Fashion Week organizzata dalla Federation de la Haute Couture et de le Mode.

La presentazione si svolgerà il giorno 27.2.2023 presso la Galleria Continua, Rue De Temple, Parigi.

Niccolò Pasqualetti dopo aver conseguito la laurea allo IUAV di Venezia - corso designer della moda – con un percorso formativo che lo ha portato a studiare in Belgio ed ad effettuare sei mesi di stage a New Jork presso “the Row”, ha conseguito il master di studi in womenswear alla Central Saint Martins di Londra, distinguendosi per l’originalità delle creazioni.

Successivamente ha lavorato a Parigi -come designer - presso Loewe, uno dei marchi della Galassia LVHM e, da metà 2021 ha iniziato con il proprio marchio “Niccolò Pasqualetti”.

Le sue creazioni androgine, caratterizzate da un approccio sostenibile, che trovano nell’arte e nella natura originali forme di ispirazione, sono apprezzate in Europa ed in molte parti del mondo, quali Canada, Giappone, Corea e Cina.

Numerosi i riconoscimenti già conseguiti. E’ stato vincitore nel luglio 2021 del premo Franca Sozzani e di Who is On next 2021 di Vogue Italia ed Altaroma e, nello stesso periodo, è stato selezionato da ICE e Pitti Tutoring & Consulting come giovane start up presso Pitti Uomo. Infine, è stato fra i primi diciannove semifinalisti del premio LVHM 2022, concorso che seleziona giovani designers da ogni parte del mondo.