Raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, sarà chiesto un progetto alternativo

Il gruppo consiliare "Buongiorno Empoli", insieme a tutti gli altri gruppi di opposizione, ha presentato una mozione che discuteremo nel prossimo CC riguardante il progetto di raddoppio ferroviario Empoli - Granaiolo. Le richieste che portiamo all'attenzione del CC che facciamo alla giunta sono semplici:

- l'apertura di un tavolo di confronto tra Regione Toscana, Ferrovie e la nostra amministrazione per valutare le criticità espresse dal comitato cittadino

- chiedere a Ferrovie la presentazione di un progetto alternativo di raddoppio

Riteniamo che queste siano richieste minime che un'amministrazione può e deve fare agli enti preposti in rappresentanza dei propri cittadini e cittadine direttamente interessati e interessate, anche negativamente, da una grande opera come quella del raddoppio ferroviario.

Il gruppo non si è mai espresso contro il raddoppio ferroviario, ma questo progetto lascia noi, così come moltissime persone e famiglie, con forti dubbi: in primis la gestione del rapporto democratico con il territorio, il quale è stato superficiale anche a causa della presenza del Commissario Straordinario che ha in gestione la progettazione, e ciò ha fatto sì che i tempi e i modi di discussione e partecipazione della cittadinanza e del consiglio comunale fosse ridotta ai minimi termini. Le altre perplessità, più tecniche, e approfondite anche dal comitato cittadino "per un altro raddoppio", hanno bisogno di risposte chiare e sicure. Compito del nostro comune è chiederle a gran voce.

Staremo a vedere se la maggioranza del Consiglio comunale vorrà rappresentare le richieste di un numero importante di cittadini della nostra comunità.

Fonte: Buongiorno Empoli - Fabrica Comune