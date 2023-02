San Donato in Poggio 'in fiore': come partecipare

Immaginate un borgo antico, immerso in una delle campagne più amate del mondo, pervasa dalla storia di un tempo remoto, lontano dai ritmi frenetici della città, a contatto con la natura che ammanta di colori e profumi le colline del Chianti Classico. Dimenticate la routine quotidiana e disegnate con la fantasia e l'amore per i fiori la primavera ideale a casa vostra, incorniciata dalle architetture medievali di uno dei borghi più belli d'Italia. A San Donato in Poggio arredare un balcone, un terrazzino, una finestra, un portone fiorito diventa un'arte alla portata di ogni cittadina e cittadino.

Il Comune di Barberino Tavarnelle e la Pro Loco di San Donato in Poggio promuovono e organizzano la prima edizione di "San Donato in Poggio, borgo fiorito", un'iniziativa che invita i residenti e gli operatori economici del castello medievale di San Donato in Poggio a lasciarsi ispirare dal pollice verde per rendere più bella e accogliente la località, da poco entrata nell'olimpo della rete de I borghi più belli d'Italia. “Fiori colorati e gradevoli che abbelliscono e adornano gli ambienti in cui viviamo - sottolinea il presidente della Pro Loco Carlo Alberto Aquilani - per coltivare insieme il senso del bello a vantaggio del territorio e di chi lo abita e vi lavora”. L'iniziativa è aperta a tutti coloro che vivono all'interno delle mura del borgo di San Donato in Poggio e l'iscrizione è gratuita. Potranno essere adornate gli outdoor delle abitazioni, i balconi, le vie con fiori e piante scelti in base alle proprie preferenze. Sarà una giuria qualificata a valutare la migliore esposizione floreale e la sistemazione degli spazi.

“L'iniziativa intende offrire una nuova opportunità di valorizzazione del borgo con la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei residenti - spiega l'assessora al Turismo Tatiana Pistolesi - gli elementi che la giuria terrà in considerazione sono l'assortimento e la qualità delle piante, la combinazione dei colori e l'armonizzazione con il contesto dell'edificio, la presenza di elementi decorativi e la qualità dei supporti degli accessori e dei contenitori". I criteri di valutazione riguardano in sintesi l'esposizione, la scelta delle piante e dei fiori e i relativi supporti. Per partecipare all'evento che si terrà fino all'11 marzo, in occasione della cerimonia ufficiale di ingresso di San Donato in Poggio nel network nazionale de I borghi più belli d'Italia, occorre compilare la scheda di partecipazione e consegnarla entro il 5 marzo anche per email all'ufficio di informazione accoglienza turistica Iat di Palazzo Malaspina iatbarberinotavarnelle@gmail.com. Gli allestimenti floreali dei partecipanti saranno valutati dalla giuria nel primo pomeriggio di sabato 11 marzo. Nella stessa occasione intorno alle ore 17.30 sarà decretato il vincitore di San Donato in Poggio, borgo fiorito. La documentazione necessaria alla partecipazione è disponibile sul sito web del Comune www.barberinotavarnelle.it.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa