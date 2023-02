Come ti vesti? A La Stazione incontri su moda e cultura

L’associazione La Stazione con La Gare du Vintage, il Pomo di Venerə e Non Una di Meno Empoli presentano il ciclo di incontri “Come ti vesti? Corpo, moda, cultura”.

Si tratta di 4 incontri mensili in presenza e online che riflettono sul ruolo dei capi d'abbigliamento in relazione a diverse tematiche sociali e culturali.

Un'idea che invita a “mettersi nei panni degli altri” e soprattutto nei gruppi di persone diversamente rappresentate dall'industria della moda. Fra le tematiche scelte per rappresentare uno spettro di inclusività ci saranno abbigliamento non binario, il ruolo della moda nello sfruttamento del lavoro e i diritti del settore tessile, l'abbigliamento per fisicità portatrici di disabilità.

Il primo incontro si terrà domenica 26 febbraio ore 17:30 alla Stazione di San Miniato Basso e ospiterà la stilista marocchina Hind Lafram, stilista del primo marchio di moda musulmana made in Italy.

L'argomento proposto ad aprire il ciclo di incontri vedrà il tema della "modest fashion", una tendenza iniziata nel Medio Oriente e presto esportata nelle passerella d'alta moda di tutto il mondo. Il concetto di modest fasion sarà presentato dalla stilista e prima linea di abbigliamento italiano per donne che abbracciano lo stile musulmano.

All'incontro Hind Lafram parlerà di religione e inclusione, e soprattutto del suo lavoro di sensibilizzazione del ruolo del velo islamico, un oggetto legato allo stereotipo della donna remissiva. Con la sua attività farà vedere un'immagine autentica della donna di fede islamica che vive nel nostro Paese e che vuole unire il gusto per la moda e le esigenze quotidiane (abbigliamento per fare sport, andare al mare).

A seguire musica e scambio di opinioni con l'apertura del negozio e dei capi de La Gare du Vintage. Prossimamente verranno resi noti i prossimi eventi nei quali verranno analizzati i temi prima citati.

Associazione La Stazione, Piazza della Stazione, 1, San Miniato Basso, 347 192 3004 - lastazione@gmail.com