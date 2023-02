Domani alle 14 in via Mantellini lungo la strada che da San Domenico porta in Piazza Mino a Fiesole, alla presenza del sindaco Anna Ravoni, sarà posizionata sulla scultura dedicata al grande ciclista Franco Ballerini e ideata dal cugino Alberto Ballerini, una nuova ruota realizzata dalla ditta ARIES di Calenzano, grazie alla famiglia Ballerini e agli amici di Alberto.

Fonte: Comune di Fiesole - Ufficio Stampa